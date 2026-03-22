¿Vuelve? Eddie Hernández decide su futuro en la selección y manda un mensaje que sacude a José Francisco Molina

Eddie Hernández se ha convertido en el máximo romperredes en el actual torneo de la Liga Nacional de Honduras. Suma once anotaciones en lo que va del Clausura 2026 y, pese a eso, se niega a recibir una convocatoria de José Francisco Molina.

El delantero de 35 años insiste en que su ciclo con la Selección de Honduras se acabó con el proceso de Jorge Luis Pinto, entrenador con el que estuvo cerca de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

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“Mi ciclo ya terminó, no desde ahorita, desde hace tiempo finalizó en la selección. Hace mucho que no tengo esa continuidad con la selección. Mi última oportunidad fue con Jorge Luis Pinto, que estuvimos cerca de ir al Mundial; lastimosamente no se nos dio la oportunidad”, dijo Hernández.

“El Cañonero del Aguán” también hizo un especial pedido para el entrenador José Francisco Molina, para quien pidió tiempo de trabajo y oportunidad para los jóvenes con el objetivo de clasificar al Mundial 2030.

“Es tiempo de dejar trabajar al profe (José Francisco Molina), viene desde cero, con jóvenes, y es tiempo de dejarlo trabajar; es un proyecto a largo plazo y al final lo que queremos es que nos clasifique al Mundial y que se dé la oportunidad de llamar jóvenes y que ellos nos clasifiquen al Mundial”, cerró.

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De esta forma, Eddie Hernández descartó que ocurra un caso similar al de Edrick Menjívar que tras la eliminación del Mundial 2026 adelantó su retiro de La H, pero tras pláticas con Francis Hernández, su decisión cambió y estará en el proceso de José Francisco Molina.

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