Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¿Vuelve? Eddie Hernández decide su futuro en la selección y manda un mensaje que sacude a José Francisco Molina

"El cañonero del aguán" expuso las verdaderas razones por las que no desea ser convocado a la Selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Eddie Hernández es el máximo anotador del Clausura 2026 en la Liga de Honduras. Foto: La Prensa.
Eddie Hernández es el máximo anotador del Clausura 2026 en la Liga de Honduras. Foto: La Prensa.

Eddie Hernández se ha convertido en el máximo romperredes en el actual torneo de la Liga Nacional de Honduras. Suma once anotaciones en lo que va del Clausura 2026 y, pese a eso, se niega a recibir una convocatoria de José Francisco Molina.

El delantero de 35 años insiste en que su ciclo con la Selección de Honduras se acabó con el proceso de Jorge Luis Pinto, entrenador con el que estuvo cerca de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

La decisión de Estados Unidos con Keyrol Figueroa y que tiene en alerta a Honduras

ver también

La decisión de Estados Unidos con Keyrol Figueroa y que tiene en alerta a Honduras

“Mi ciclo ya terminó, no desde ahorita, desde hace tiempo finalizó en la selección. Hace mucho que no tengo esa continuidad con la selección. Mi última oportunidad fue con Jorge Luis Pinto, que estuvimos cerca de ir al Mundial; lastimosamente no se nos dio la oportunidad”, dijo Hernández.

“El Cañonero del Aguán” también hizo un especial pedido para el entrenador José Francisco Molina, para quien pidió tiempo de trabajo y oportunidad para los jóvenes con el objetivo de clasificar al Mundial 2030.

“Es tiempo de dejar trabajar al profe (José Francisco Molina), viene desde cero, con jóvenes, y es tiempo de dejarlo trabajar; es un proyecto a largo plazo y al final lo que queremos es que nos clasifique al Mundial y que se dé la oportunidad de llamar jóvenes y que ellos nos clasifiquen al Mundial”, cerró.

Dereck Moncada recibe mensaje desde Argentina y el Inter de Bogotá está al tanto: “Es el mejor”

ver también

Dereck Moncada recibe mensaje desde Argentina y el Inter de Bogotá está al tanto: “Es el mejor”

De esta forma, Eddie Hernández descartó que ocurra un caso similar al de Edrick Menjívar que tras la eliminación del Mundial 2026 adelantó su retiro de La H, pero tras pláticas con Francis Hernández, su decisión cambió y estará en el proceso de José Francisco Molina.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dereck Moncada recibe mensaje desde Argentina y el Inter de Bogotá está al tanto: “Es el mejor”
Honduras

Dereck Moncada recibe mensaje desde Argentina y el Inter de Bogotá está al tanto: “Es el mejor”

La decisión de Estados Unidos con Keyrol Figueroa y que tiene en alerta a Honduras
Honduras

La decisión de Estados Unidos con Keyrol Figueroa y que tiene en alerta a Honduras

Alberth Elis no se rinde y aparece en nuevo destino tras el no del Minnesota en la MLS
Honduras

Alberth Elis no se rinde y aparece en nuevo destino tras el no del Minnesota en la MLS

La respuesta de Victor Vandenbroucke que sacude a Francis Hernández tras convocatoria con Honduras
Honduras

La respuesta de Victor Vandenbroucke que sacude a Francis Hernández tras convocatoria con Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo