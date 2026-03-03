“No me afecta”: José Francisco Molina toma firme postura y responde a los que dudan de su capacidad como DT de Honduras

José Francisco Molina fue presentado como el nuevo entrenador de la Selección de Honduras y en su primera aparición pública ante los medios de comunicación aseguró sentirse seguro y capacitado para ocupar ese puesto.

Molina aseguró que el principal objetivo con la Selección de Honduras es la clasificación al Mundial 2030, aunque no negó que su proyecto es a largo plazo con la Federación de Fútbol.

“Y si en estos momentos hay alguien un poco más escéptico, con algo de falta de confianza, es algo normal. No lo veo ni extraño. Es decir, no es algo que me afecte negativamente”, dijo Molina en su primera conferencia de prensa.

ver también “No me gusta”: Reinaldo Rueda habla por primera vez sobre la eliminación de Honduras del mundial United 2026

El estratega español también admitió que siente presión del reto; sin embargo, es una situación que forma parte del fútbol en todas partes del mundo, por lo que la asume con normalidad.

Las palabras de José Francisco Molina

Su presentación

“Es un honor para mí y una gran ilusión, sin ninguna duda, el poder empezar este camino asumiendo una gran responsabilidad de la que soy consciente. Todo el mundo va a estar pendiente de lo que hagamos. Intentaremos, vamos a hacer desde luego todo lo que esté en nuestras manos para que la afición, que sé, soy consciente de la pasión con la que se vive aquí el fútbol, esté orgullosa y disfrute con su selección”.

El objetivo es el Mundial 2030

“Por supuesto, en este nuevo reto, nuevo camino que emprende la federación con este proyecto a largo plazo, en el que, por supuesto, el objetivo será la clasificación para el Mundial 2030, pero que por el camino tendremos otras competiciones que intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, competir e intentar ganar desde luego. Pero creando esta selección se podrá respetar al país en el Mundial 2030 y poco más. A la afición sí le podría mandar el mensaje de confianza de que vamos a hacer todo lo que estamos llamando para que se sientan orgullosos y que disfruten de su selección y decirles que la necesitamos, que con su ayuda será todo más fácil”.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga Nacional sorprende al nuevo DT de la selección y toma determinación que cambiará el fútbol de Honduras

Responde a los que dudan

“Realmente tengo poco que decir. Es decir, entiendo que cada uno tiene las expectativas que tiene. Yo no puedo manejar las expectativas de todo el mundo ni puedo controlarlas. Cada uno tiene las suyas”.

“Yo lo único que puedo decir es que me siento, como decía antes a tu compañero, absolutamente capacitado para el puesto. Y que si de alguna manera les tengo que convencer, que parece que es un poco lo que tú me propones, será con hechos, no con palabras”.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“Para intentar contestar a los que no tienen nada en contra mío —no ha habido ningún rechazo—, me siento muy apoyado por la federación, cosa que agradezco. No he visto ninguna duda en ellos. Y a partir de ahí, a trabajar para que todo el mundo valore el trabajo que vamos a hacer todos, no solo el que voy a hacer yo, lógicamente.”

Publicidad

“El trabajo que vamos a hacer todos y que lo valoren positivamente. Y si en estos momentos hay alguien un poco más escéptico, con algo de falta de confianza, es algo normal. No lo veo ni extraño. Es decir, no es algo que me afecte negativamente”.

Es la vida, ¿sabes? No todo el mundo está siempre plenamente convencido.

¿Siente presión?

“La presión forma parte del fútbol profesional a todos los niveles, en todos los sitios, en todos los países del mundo. He podido trabajar en distintos países y en distintos continentes, y te puedo asegurar que la presión existe en todos lados. A veces pensamos que en nuestro contexto hay más presión que en otros, pero te puedo asegurar que la hay en todos los sitios”.

Publicidad

Publicidad

“El fútbol profesional consiste en salir a jugar e intentar ganar. Pero este proyecto va más allá de eso, porque es un proyecto a largo plazo, aunque somos conscientes de que la gente va a querer ganar de inmediato. Yo no tengo ninguna duda de eso”.

“La presión no me ha generado problemas en trabajos anteriores. Hay que saber manejarla, hay que saber convivir con ella, como entrenador, como jugador, como directivo o como presidente. La presión está siempre ahí”.