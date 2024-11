"Subdesarrollados": la dura sentencia de Reinaldo Rueda tras la agresión a Javier Aguirre

Honduras ganó como local 2 a 0 frente a México en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un resultado que debería haber sido motivo de celebración para los hondureños. Sin embargo, el foco se puso en la agresión que sufrió Javier Aguirre, DT del Tri, por parte de un aficionado.

Es por este motivo que, antes del partido de vuelta, Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección de Honduras, habló de lo sucedido y dejó un claro mensaje que rápidamente se volvió viral.

El duro mensaje de Reinaldo Rueda

El entrenador de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda, aseguró lo siguiente: “Nosotros somos una vergüenza ante Europa, nos miran por encima del hombro y ante el mundo, nos miran como los subdesarrollados, como si no nos hubieran colonizado, siempre nos miran como si estuviéramos en vías de desarrollo. Lo sufre uno cuando está en Europa, en las competencias internacionales, nos subvalorar, eso da cólera”.

Y, en este sentido, agregó: “Nosotros hacemos grande el fútbol o hacemos que cada vez se destruya más. Nosotros tenemos que etiquetarlo y quererlo bien. Cuando no tenemos empleo o estamos en casa sin contrato, son horas días y difíciles, cuando lo tenemos, le damos patadas”.

Rueda no se contuvo al expresar su frustración y vergüenza por el incidente, destacando cómo este tipo de comportamientos afectan la imagen de la región a nivel internacional. “Es lamentable que pase esto, siento vergüenza, por todo, por los hondureños, que suceda eso en una plaza de trabajo, ante un colega, ustedes vieron el video, pudo ser yo o alguien nuestro, es un acto criminal, de cobardía. No podemos ser el blanco de un desquiciado mental, no sé por qué se dejó llevar. Había terminado el juego, no hubo expulsados, nada anormal”.

Las palabras de Rueda resonaron no solo en Honduras, sino en toda la comunidad futbolística, señalando la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir. Su llamado a la reflexión y a la acción fue claro: es necesario un cambio cultural profundo para proteger la integridad del deporte.

El mensaje de Rueda, aunque duro, busca despertar una conciencia colectiva sobre la importancia de erradicar la violencia en el fútbol. Su postura firme con respecto a la mejora del deporte en la región son un ejemplo que muchos esperan siga inspirando cambios positivos en el futuro.

