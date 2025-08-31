Segunda cabeza que rueda en Honduras: Génesis PN despidió a su DT y ya tiene al reemplazo desde Europa

Un regreso totalmente inesperado se ha concretado en la Liga Nacional de Honduras para el Torneo Apertura 2025.

Luis Alvarado se convirtió en el segundo entrenador en perder su puesto en el actual torneo liguero tras ser separado de Génesis.

Ante esto, la dirigencia ya tiene al sustituto y llegará desde Europa para conducir al cuadro policíaco.

¿Qué entrenador europeo dirigirá en la Liga Nacional de Honduras?

Fútbol Centroamérica pudo confirmar que Génesis tiene todo acordado desde hace varios meses con un estratega portugués que ya dirigió en Honduras.

Se trata de el director técnico, Fernando Mira, que volverá a dirigir en el balompié catracho luego de 3 años.

Mira había dirigido a Club Deportivo y Social Vida en 2022 dónde dejó grandes sensaciones al pelear el campeonato de Primera División llegando hasta semifinales.

Álvaro De La Rocha confirmó esta información y agregó que desde junio la idea de que pudiera reemplazar a Alvarado estaba sobre la mesa.

El lusitano de 63 años ahora encabezará el pretensioso proyecto que tiene Génesis para ser protagonista del Apertura.

Cabe destacar que Mira es uno de los padres futbolísticos de Luis Palma ya que fue el DT que más confianza le dio en Primera División.

Por su parte Luis Alvarado se une a Diego Vázquez como los únicos entrenadores, hasta la fecha, en haber sido despedidos de sus clubes.