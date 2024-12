¿Se vá? Pedro Troglio rompe el silencio sobre las opciones de salir de Olimpia para regresar a Argentina

Olimpia venció ayer 2-0 a Real Sociedad y cerró de gran manera la primera parte del Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras, pero lamentablemente esto duró pocas horas, porque Pedro Troglio se sinceró y habló de los rumores de su salida, los cuales prácticamente confirmó.

Troglio no escondió nada y dejó claro que tiene avanzadas las pláticas para fichar por su nuevo equipo, aunque ya se dio a conocer que será Instituto de Córdoba. El entrenador afirmó que también pidió que primero quiere terminar el torneo y enfocarse en ganar otro título con los leones.

Pedro Troglio confirma que se irá de Olimpia

“Sobre mi continuidad, yo lo dije bien claro en agosto, al llegar diciembre que me iba y después no hablé nunca más. Lo que pasó ahora es diferente es que aparecieron algunos equipos que te buscan, ya sea porque llega el final del torneo y por lo que dijiste te preguntan”, dijo.

“Veremos en estos días, ya me dan listo en un club, sinceramente ya he tenido charlas, me han hablado, está bastante avanzado. Les pedí que quiero terminar mi torneo acá, quiero salir penta, es una obligación y después veremos cómo termina”, agregó.

Olimpia en semifinales

“Toca esperar, veremos quién nos toca. Ya vimos cómo terminó todo, había que jugar el partido Con Real Sociedad, si venís acá medio relajado, este equipo siempre nos complica, por suerte hemos venido bien y hemos podido ganar, también hicimos jugar a algunos muchachos que no venían jugando”, opinó.

“Ahora son 10 días antes del primer partido, para entrenar fuerte, ponernos bien, va a ser duro, como han sido todas las finales nuestras, no recuerdo una final o semi que ganáramos 4-0 va a estar todo muy apretado, todos los equipos se han reforzado, ojalá podamos ganar el penta que es lo que todos soñamos”, concluyó.

