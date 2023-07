La esperada llegada de Lionel Messi al fútbol de la Major League Soccer fue un evento que capturó la atención de fanáticos de todo el mundo. El astro argentino, recién llegado al Inter de Miami, hizo su debut en el torneo de la Leagues Cup enfrentando al equipo mexicano Cruz Azul. En ese emocionante encuentro, un testigo privilegiado estuvo presente en el campo: el árbitro hondureño Said Martínez.

En una entrevista para el programa “La Noche del Gol”, el juez principal compartió detalles de su experiencia durante el partido, así como el emocionante encuentro que tuvo con el propio Messi. Según relató el árbitro, mientras se encontraba en el medio del campo, indicándole a otro jugador que saliera del terreno de juego, vio acercarse a Messi y no pudo evitar darle la bienvenida a la Concacaf.

“Yo estoy en el medio porque le estoy diciendo a otro jugador que salga, y veo que Messi viene y lo único que se me ocurrió fue decirle ‘bienvenido a la Concacaf’“, confesó Said Martínez sobre su encuentro con el astro argentino en la Leagues Cup.

La reacción de Messi fue inolvidable para el árbitro hondureño. Según Martínez, el astro argentino extendió su brazo hacia él, tomándole el brazo y guiñándole el ojo. Un gesto que llenó de emoción al hondureño y que quedará grabado en su memoria para siempre.

Pero la emoción no terminó ahí. El partido se definió gracias a un magistral tiro libre ejecutado por Lionel Messi. Said Martínez, quien se ubicó estratégicamente para observar la acción, no dudó en calificarlo como “el mejor tiro libre que he visto en mi vida”.

Para finalizar, cerró: “Estoy agradecido con Dios por esta linda oportunidad, porque no es algo que todos los días pasa. Todo el mundo estaba coreando su nombre al final del partido y salió dentro del grupo a darnos las gracias a nosotros, cuatro hondureños, diciéndonos que hicimos un buen trabajo“.