El estreno de Lionel Messi con el Inter Miami pasará a la historia como un evento cargado de emociones y controversia. El astro argentino, aclamado por sus seguidores y con David Beckham en las gradas, dejó una huella imborrable con su espectacular gol de tiro libre en los minutos finales del encuentro. Sin embargo, para Cruz Azul, la noche fue agridulce, ya que desaprovecharon numerosas oportunidades para llevarse la victoria, especialmente en la primera mitad del juego.

La trama del partido giró en torno a una decisión arbitral cuestionada. Fue el árbitro hondureño Said Martínez quien sancionó una falta a favor de Messi, lo que derivó en el gol que definió el resultado. Para Martínez, no hubo dudas sobre la infracción recibida por Leo, y este no dejó escapar la oportunidad, enviando un imparable disparo al ángulo. Mientras el Inter Miami celebraba, en las filas de Cruz Azul se encendía el enojo.

Carlos Salcedo, el capitán de Cruz Azul, se mostró visiblemente molesto con el arbitraje y no dudó en expresarlo en sus redes sociales. Para el defensor, la decisión fue inaceptable, y cuestionó la falta de uso del VAR en momentos cruciales como este. Su disgusto quedó plasmado en un mensaje en Twitter y un video publicado en sus historias de Instagram, donde enfatizó la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para evitar polémicas como esta.

Las declaraciones de Salcedo no pasaron desapercibidas, y el periodista de ESPN, Fernando Palomo, salió a responder. Palomo argumentó que es preocupante que los jugadores desconozcan las reglas básicas de su propio deporte, insinuando que la falta sancionada fue justa y que el uso del VAR no hubiera cambiado la situación.

A pesar de la controversia, el Inter Miami se alista para su próximo encuentro contra el Atlanta United en el DRV PNK Stadium. Por su parte, la ‘Máquina’ de Cruz Azul se prepara para enfrentarse nuevamente al mismo rival el sábado en el Mercedes-Benz Stadium.