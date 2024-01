Said Martínez le responde a Diego Vázquez y lo acusa de no estar al tanto de las reglas

Las polémicas y debates posteriores a la final del Apertura 2023 continúan. Diego Vazquez, tras el partido entre Motagua y Olimpia, habló sobre la falta de sanción por una mano en el área. El estratega argentino le apuntó directamente a Said Martínez por su error arbitral.

“De la final no hablé, pero para describirte emocionalmente, viendo esa jugada de NBA (mano de Yustin Arboleda) que es increíble que no la hayan pitado. Era prácticamente el 2-0, solo le faltó picarla y tirarla al aro”, declaró el entrenado en entrevista con Deportes TVC.

Ante estas críticas, Said Martínez, el árbitro hondureño encargado del encuentro, ha vuelto a defender su actuación y sostiene su posición con respecto a la polémica decisión que desató el descontento. En una entrevista con Tigo Sports, reafirmó su postura basándose en el reglamento y las normativas actuales en torno a este tipo de jugadas.

¿Qué le respondió Said Martínez a Diego Vázquez?

“Hay cosas en esta vida que no son importantes, no podemos juzgar desde nuestra óptica, hay que empaparse de los cambios en las reglas, de cómo juzgar la mano, hay que empaparse más porque las reglas van cambiando“, explicó Said Martínez, defendiendo su criterio en relación con la mano no sancionada.

El árbitro enfatizó la importancia de estar al tanto de los cambios y actualizaciones en las reglas del juego para realizar evaluaciones justas y ajustadas a los lineamientos oficiales: “Si vamos a verter un comentario debo estar empapado de lo que está pasando en realidad”.

La controversia surgida tras el desenlace de la Final del torneo Apertura 2023 entre Motagua y Olimpia sigue generando opiniones divididas. Mientras Vazquez expresó su descontento por la jugada no sancionada, Martínez se mantiene firme en su decisión, subrayando la importancia de la objetividad y el conocimiento actualizado del reglamento para realizar evaluaciones justas en el campo de juego.

¿Qué dice el reglamento sobre la mano de Arboleda?

Pese a lo que era antes, la IFAB acordó el 1 de julio del 2021 que “la mano involuntaria o accidental que preceda en gol u origine una jugada de peligro ya no se considera como infracción”. De esta manera, Said Martínez justifica que la mano de Arboleda no fue intencional y, por ende, no se debía anular la jugada.

