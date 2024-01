Después de dos años vistiendo la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense, Freddy Góndola le dijo adiós a la institución costarricense y ahora está en busca de nuevas experiencias en su carrera como futbolista. Aunque todo parece indicar que seguirá siendo legionario e incluso se le llegó a vincular con Motagua de Honduras.

El Ciclón Azul se ha visto movido en el mercado de transferencias y con la mira puesta en el Clausura 2024, ya ha anunciado hasta ocho bajas en su plantel de cara al inicio de la campaña. Al igual, ha confirmado la misma cantidad de altas, incluyendo al también panameño, Jorge Serrano, proveniente del Club Atlético Independiente.

Sin embargo, sonaron otros nombres canaleros como los de Rafael Águila, Héctor Hurtado y el propio Freddy Góndola. Esto, debido a que el extremo había dejado una pista en redes sociales sobre un posible vínculo con las Águilas y, asimismo, el periodista deportivo, Álvaro Martínez, afirmó que el ex-Alajuelense vestiría la camiseta del subcampeón hondureño.

¿Qué dijo Freddy Góndola de su futuro?

Al margen de toda la situación, Góndola todavía se mantiene como agente libre y evalúa las ofertas que tiene en el mercado de transferencias. En el inicio del presente año, el futbolista realizó una actividad con niños de su barrio natal, El Chorrillo, donde dio declaraciones hacia los medios presentes, dando a conocer la situación en cuanto a su futuro.

“Estoy esperando a ver varias opciones que hay sobre la mesa para ver cuál es la mejor. Estoy tranquilo, esperando que se dé algo para poder irme”, expresó hacia el periódico, El Siglo. No obstante, evitó dar detalles sobre posibles destinos o interesados. Además, el rumor sobre su fichaje por Motagua dejó de tomar fuerzas con el transcurrir de las semanas.

Por otra parte, días atrás, el periodista Jafeth Moreno, indicó en redes sociales que, tras las contrataciones de Serrano y Small, no llegarán más canaleros a Honduras en la actual ventana de transferencias: “Al parecer ya no llegarán más jugadores panameños a la Liga Nacional en este mercado de pases. Rafael Águila y Héctor Hurtado son los que más sonaban, uno para Motagua y otro para Marathón, pero las negociaciones no siguieron avanzando. Los acuerdos no se cerraron”, expresó.

¿Cuáles fueron los números de Freddy Góndola en Alajuelense?

Durante su estadía con la Liga Deportiva Alajuelense, Freddy Góndola sostuvo números positivos, en especial, durante su primer año vistiendo la camiseta Rojinegra. Acumuló un total de 118 partidos, en los que marcó 24 goles y 10 asistencias, dando una mano a la conquista de la Copa Centroamericana y el Torneo de Copas.