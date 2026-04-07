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El cambio confirmado que ha tenido Rigoberto Rivas en Turquía y que puede beneficiar a la Selección de Honduras

Rigoberto Rivas ha tenido un llamativo cambio en Turquía y que puede beneficiar a la Selección de Honduras en el futuro.

José Rodas

Por José Rodas

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Rigoberto Rivas ha vuelto a jugar en Turquía luego de tener minutos contra Perú en la fecha FIFA.
Rigoberto Rivas ha vuelto a jugar en Turquía luego de tener minutos contra Perú en la fecha FIFA.

Rigoberto Rivas ha vuelto a su club luego de ser parte del partido amistoso entre Honduras y Perú, que terminó en empate 2-2 en España.

Rivas fue una de las apuestas titulares de José Francisco Molina, quien lo utilizó como extremo para generar peligro. Al final, “Bambino” sigue siendo considerado para la selección nacional.

Lo que nadie esperaba era el cambio confirmado en su posición en el Kocaelispor, equipo de la Primera División de Turquía.

El cambio de posición de Rigoberto Rivas en Turquía

Se trata de que el hondureño ya no juega como extremo, sino como lateral izquierdo, una posición que repitió en su último partido, tal como lo confirmó Legión Catracha.

“Rigoberto Rivas juega minutos y nuevamente lo hace como lateral izquierdo. ¡Kocaelispor está readaptando al ‘Bambino’!”, publicaron.

Esta vez, ingresó al minuto 68 en el empate 0-0 ante el Estambul Başakşehir, lo que representó el segundo empate consecutivo y el tercero sin lograr la victoria.

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Este cambio de posición podría beneficiar a José Francisco Molina en el futuro, en caso de que el titular, Joseph Rosales, o algún otro jugador de esa posición no estén disponibles para la Selección de Honduras

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Datos clave:

  • Rigoberto Rivas volvió a jugar en la Primera División de Turquía después del empate 2-2 entre Honduras y Perú.
  • “El Bambino” jugó de lateral izquierdo, posición que ha ocupado en dos partidos consecutivos.
  • Este cambio de posición podría ser útil para José Francisco Molina en futuros compromisos.

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