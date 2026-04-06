Rambo de León se lanza contra por José Francisco Molina con el filazo que nadie esperaba en Honduras: “Los códigos no se pueden perder”

En la Selección de Honduras se ha roto una tradición muy criticada: no se volverá a rapar a los jugadores que debuten con la camiseta de la Bicolor.

Esta decisión fue tomada entre José Francisco Molina y los capitanes. Consideran que no es algo necesario, pero hay quienes aseguran que se deben respetar los códigos.

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Rambo de León se expresó y se mostró en contra de la decisión de Molina

Desde su perfil de Facebook, Rambo de León subió un video en el que expresa su desacuerdo con la decisión de no rapar a los jugadores debutantes. Asegura que los códigos deben perdurar y no desaparecer.

“Los códigos no pueden perderse nunca. Es tu mejor recuerdo y te hace recordar todo lo que hiciste para llegar al éxito”, escribió.

El argumento de Rambo es que este tipo de situaciones ayuda a los jugadores jóvenes a recordar lo que les costó llegar hasta el momento de su debut.

De León ha sido muy crítico del proceso de Reinaldo Rueda y, aunque con el de José Francisco Molina aún no ha sido tan contundente, sí está en contra de que las tradiciones se pierdan.

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La Selección de Honduras volverá a jugar en junio y se espera que en los próximos días se concrete un amistoso con Argentina, actual campeona del mundo.

Datos clave:

En la Selección de Honduras se ha prohibido rapar a los jugadores debutantes.

Rambo de León está en contra de esta decisión y asegura que el corte de pelo motiva a los debutantes.

La frase: “Los códigos no pueden perderse nunca. Es tu mejor recuerdo y te hace recordar todo lo que hiciste para llegar al éxito”.

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