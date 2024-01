Rodrigo Rodríguez, ex Motagua y Olimpia, es nuevo jugador del FC Vizela de Portugal

En un giro sorprendente del destino, el volante zurdo hondureño Rodrigo Rodríguez, quien anteriormente formó parte de los equipos Motagua y Olimpia, ha sido presentado como nuevo jugador del FC Vizela, un club de la primera división de Portugal. A sus 19 años, este talentoso jugador busca dejar huella en la escena internacional del fútbol.

El nuevo legionario fue dado de baja en las Águilas de Motagua tras no tener mucha participación y no entrar en los planes del director técnico Diego Vázquez. A pesar de su juventud, este futbolista ha experimentado un ascenso rápido en el mundo del fútbol hondureño. Debutó en la primera división en 2021 con el Real de Minas a la edad de 16 años, luego se unió al Olimpia, pero no logró asegurar un lugar en el equipo.

¿Cómo le fue a Rodrigo Rodríguez en el 2023?

En 2023, Rodríguez llegó a Motagua, donde tuvo oportunidades tanto en el equipo de reservas como en el primer equipo. Aunque participó en cuatro partidos durante el Clausura 2023, en el Apertura solo fue convocado, sin llegar a jugar un solo minuto en el terreno de juego.

La vida, al igual que el fútbol, es impredecible, y el camino de Rodríguez tomó un nuevo rumbo. Según informa Radio House, uno de los entrenadores del joven futbolista lo recomendó al FC Vizela, que lo incorporó como agente libre. Este equipo es comandado por Rubén de la Barrera, ex estratega de El Salvador.

En declaraciones a los medios, Rodríguez expresó su asombro y gratitud por esta nueva oportunidad: “Esta experiencia es difícil de explicar, porque hasta que no lo vivís no lo entendés bien, pero sin duda alguna es un sueño. Todo lo que algún día se vino a la mente o pensaste que era imposible lo estás viviendo. Para mí, en lo futbolístico y en lo personal es de las mejores cosas que me han pasado, y agradecido con Dios por eso”.

¿Quién es el otro hondureño que juega en Portugal?

Con este paso, Rodrigo Rodríguez se convierte en el segundo hondureño en la liga de Portugal en esta temporada, uniéndose a Bryan Róchez, quien juega para el UD Leiria en la segunda división. El FC Vizela, actualmente en la posición 19 de la Liga de Portugal, lucha por mantenerse en la máxima categoría, y Rodríguez buscará aportar su talento para contribuir al éxito del equipo.

