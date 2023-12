Real España quiere dejar atrás la pálida imagen que dejó en 2023 y enfocarse en pelear el título en el venidero Clausura 2024. Para ello están llevando adelante una renovación total en plantel, no solamente en el rubro de las bajas, sino también con importantes refuerzos que le den un salto de calidad.

En este sentido, los aurinegros apuestan fuerte por una renovación total llevada adelante por el nuevo entrenador, el uruguayo Miguel Falero, el cual ha demostrado su firme intención de hacer cambios profundos, tomando la decisión de borrar a algunos futbolistas que hasta hace poco eran titulares.

Y es por eso que en el rubro de las incorporaciones se ha anunciado la llegada de un legionario catracho, el cual tendría su primera experiencia en el fútbol de su país. Se trata nada menos que del extremo Bryan Samir Félix, exjugador de Alajuelense.

Jugadores importantes que se van de Real España

Como parte de la reconstrucción que pretende hacer el equipo aurinegro, algunos futbolistas dejarán de formar parte del primer equipo de Real España. Algunos de ellos sorprenden debido a que, hasta no hace demasiado tiempo, eran titulares.

Sin embargo, Miguel Falero está poniendo mano dura y no le ha temblado el pulso para borrar a cualquier jugador que no considere idóneo para su proyecto. Ramiro Rocca, Getsel Montes y Elison Rivas ya se sabe que no seguirán en el catedrático según la voluntad del entrenador charrúa.

Los refuerzos para el Clausura 2024

Pero por supuesto, ninguna renovación puede estar completa sin la llegada de nuevos jugadores que puedan darle jerarquía y frescura al nuevo proyecto. La dirigencia aurinegra lo entendió así y es por eso que Bryan Félix no ha sido el único refuerzo.

El extremo de 21 años es el último de una lista que integran, además de él, otros 6 futbolistas. Estos son: Sebastián Hernández (defensa, argentino), Jim Morrison (mediocampista, uruguayo) Carlos Small (delantero, panameño), Kennedy Rocha (delantero, brasileño), Cristian Cálix (volante) y Bryan Moya (delantero).