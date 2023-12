La mano dura del entrenador uruguayo Miguel Falero empieza a verse desde el mismo inicio de la pretemporada en Real España. Apenas en el primer día de entrenamiento ya le comunicó a uno de los jugadores del plantel que no será tenido en cuenta. El estratega oriental sin dudas quiere un cambio total en el equipo.

Se trata nada menos que del lateral izquierdo Elison Rivas, cuyo préstamo del Vida expiraba a finales del siguiente campeonato. Sin embargo, el director técnico charrúa decidió que no contará con él para lo que será el Clausura 2024.

Rivas había llegado al equipo del cual surgió para disputar el torneo Apertura 2023, el cual fue bastante malo para los Catedráticos. El equipo necesita cambios y el estratega oriental lo ha entendido de esa manera.

El 2023 de Real España

El torneo Clausura 2023 fue bastante bueno en lo que respecta a la fase de clasificación. Terminaron en el cuarto puesto con 29 puntos clasificando al repechaje y finalmente a las semifinales, donde caerían en muy mala forma frente Olancho, siendo sendas derrotas por 20 tanto en la ida como en la vuelta.

El Apertura 2023 sería todavía mucho peor. No solamente no fue una derrota dura en semifinales, o en el repechaje. Es que ni siquiera lograron clasificarse a la fase final. Cosecharon un total de 21 puntos, los mismos que Olancho, pero con una peor diferencia de gol. Sin dudas 2023 no ha sido el año de los catedráticos y buscan cambiarlo en 2024.

Pesos pesados que se irán del equipo

Que el equipo necesita nuevos aires luego de un pésimo año es algo que entendió muy bien Miguel Falero, quien justamente llegó a los catedráticos con el objetivo de cambiar la imagen dejada sobre todo en el Apertura 2023. La idea del charrúa es aplicar mano dura en el plantel y eso se está viendo desde el vamos.

Y no solamente con el caso de Elison Rivas, también le comunicó a otros pesos pesados del plantel que los tendría en cuenta para el Clausura 2024. El goleador argentino Ramiro Rocca y el defensor Getsel Montes fueron los otros dos desafectados.