“Prepárate”: la confesión de Alex López que deja expuesto a exjugador de Olimpia con José Francisco Molina

Alex López aseguró que actualmente le diría que no a la Selección de Honduras; sin embargo, esa sensación no es la misma en todos los legionarios que tienen una nueva ilusión con José Francisco Molina como entrenador.

En una entrevista para Deportes TVC, el jugador del Sporting de Costa Rica confesó que su compañero Carlos Pineda está emocionado con el nombramiento del nuevo DT español.

Al mismo tiempo, López reveló que ese mismo consejo le traslada a Jesús Batiz, con quien también comparte camerino en el fútbol de Costa Rica.

“He estado hablando con Carlos Pineda que está emocionado por el nombramiento del nuevo director técnico de la selección y yo le digo: ‘Bueno, prepárate, porque con (Jesús) Batiz son jugadores que vienen en proceso de selección’. Se puede decir que es totalmente diferente y deben estar bien físicamente y a nivel de juego para estar ahí”, dijo López.

El exjugador de Olimpia también explicó que a Jesús Batiz es al que más le ha costado tomar buen nivel en Sporting; mientras Carlos Pineda de a poco se va ganando la confianza del entrenador Andrés Carevic.

“Se puede decir que al que más le ha costado es a Jesús Batiz, ya Carlos Pineda es su segundo torneo en Sporting, lo conocen bien. No había estado con el profesor Andrés Carevic, pero de a poco ha llenado el ojo del profe y ahorita contra Saprissa pudo ir de titular”, cerró.

El gol ante Saprissa

Alex López fue el protagonista del último triunfo de Sporting en su visita a Saprissa al anotar el 2-1 que les dio un vital triunfo para salir de la zona de descenso en la tabla acumulada.

