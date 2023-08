Olimpia no cumplió de su objetivo de seguir en la lucha por el título de la Copa Centroamericana 2023, esto a pesar de ganarle ayer 2-0 a Xelajú de Guatemala, pero Independiente de Panamá cumplió y así dejó fuera a los catrachos, aunque para Pedro Troglio esto no es un fracaso, porque sus futbolistas lo intentaron hasta el final.

“Lógico, la tristeza de no haber pasado, en la intimidad uno sabía que era muy complejo, que podía pasar algo, viendo como venían los dos equipos que estaban jugando en Panamá, parecía imposible, pero bueno, nosotros teníamos que cumplir con lo nuestro, sacar un buen resultado, pagamos las consecuencias de una mala noche en Estelí y de una muy mala suerte en el partido ante Independiente, ya después dejamos de depender y terminamos así”, dijo sobre la eliminación.

“Ya está, no sirve de nada seguir escarbando, tenemos que aceptar la eliminación, los que dirigimos somos nosotros, somos los encargados, sigo sosteniendo que un equipo no fracasa sino que se la juega, no la hemos jugado hasta el final y lamentablemente no se alcanzó. Hemos fallado en el partido que dije, en Estelí, el otro hemos jugado bien, no pasamos y pagamos la consecuencia de la eliminación”, agregó.

Sobre con que se queda de sus futbolistas opinó: “Me quedo con el trabajo de los jugadores hoy, con la gente que vino a acompañarnos sabiendo que la situación era difícil y que despedía a los jugadores con aplausos teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años, nos vamos dolidos claramente, como corresponde, y bueno hay que seguir adelante”.

“Esto, lógico no es fracaso, jugamos, lamentablemente quedaste afuera, yo lo repito, ustedes no fracasan en la vida, son unos fenómenos, acá los únicos que fracasamos siempre somos los futbolistas o los técnicos, ustedes no fracasan, son unos fenómenos en la vida, en el periodismo, todo bien hacen ustedes y cuando se equivocan no es que fracasan, se equivocan”, finalizó.