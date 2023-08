Olimpia venció ayer con autoridad 4-0 a Real España, resultado que fue destacado por el entrenador Pedro Troglio quien mencionó que con este resultado se recibe mejor la crítica que fue fuerte luego del empate contra Independiente de Panamá en la Copa Centroamericana.

“Tuvimos una gran noche, un gran partido. A lo mejor tuvimos una bajada de intensidad en los 15 minutos del primer tiempo donde dejamos chances por pelota perdidas, pero en líneas generales fue un buen partido bueno de todo el equipo, con goles, el manejo de la pelota y con buenas sensaciones que me dio la posibilidad de poner jugadores que no habían jugado el otro día y de sumar minutos”, dijo Troglio.

“Es lindo ganar por goleada. No siempre se da esto, pero hay que tener cuidado y respeto por el rival. He estado en situaciones así, no es lindo y hay que tener cuidado cuando uno declara. Y en cuanto a los jugadores, el otro día empatamos 1-1 y se habló estos tres días que no trajimos refuerzos. El año pasado, cuando yo tenía que armar el equipo, decían que tiene tres jugadores por puestos”, agregó.

Sobre el marcador abultado de ayer comentó: “Los números que ha generado este equipo a lo largo de cuatro años son increíbles, y hasta parece que es normal, se olvidan que estuviste siete torneos sin salir campeón, ahora parece normal, no es normal. Este equipo ha ganado muchos clásicos, ha roto récords”.

“La crítica no fue mala, escuché a la gente hablar del tema, el cual mencionaron que jugamos bien, la realidad es que jugamos bien, erramos goles increíbles. Si vos hacés uno de esos goles, el esquema de cinco en el fondo de Independiente, hubiera cambiado a cuatro, tenía que salir cambiar”, finalizó.