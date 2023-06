La Selección de Honduras cayó 1-0 ante su similar de Venezuela, en un partido de preparación que se disputó la noche de hoy en las instalaciones del Audi Stadium de Washington, Estados Unidos, que le sirve a los centroamericanos para afrontar la Copa Oro 2023.

Los catrachos afrontaron el juego con varias bajas tomando en cuenta los problemas que se tuvieron en las últimas semanas, por lo que Diego Vásquez tuvo su primera prueba para poner a los futbolistas que llamó de última hora y a pesar de que no se ganó, dejó buenas sensaciones.

Aunque los venezolanos no tuvieron piedad en una de las opciones que generaron no perdonaron, cuando en una jugada por la banda Yeferson Soteldo tomó mal parados a los defensores y con un tiro-centro que llevaba ruta de portería, sorprendió a Luis Buba López que no pudo evitar la anotación.

Los hondureños abajo en el marcador intentaron limpiarse la cara y así reponerse tras la anotación recibida, pero no pudieron hacer daño en el marco venezolano. El rival mantuvo el orden y así mantuvo su portería en cero para llevarse la victoria en tierras estadounidense.

Honduras volverá a jugará el próximo domingo 18 de junio, cuando a las 18:00 horas enfrente a Barbados en lo que será su última prueba para la Copa Oro y así dar su listado de convocados final.