Siguen las repercusiones por los dichos de Alberth Elis. El delantero del Stade Bretois habló sobre algunos compañeros de la Selección de Honduras. Las faltas de compromiso de algunos y las indisciplinas que hubo de ciertos futbolistas que provocaron malos rendimientos generales.

Andy Najar fue el primero en salir a responderle y, tras eso, se sumó Romell Quioto. El atacante de Montreal CF decidió no hacerlo hablando con la prensa, sino que realizó un posteo con un mensaje directo para su compatriota y con quien no tendría una gran relación.

“No me puedo alegrar que un colega o alguien en la vida cometa un error y celebrarlo; porque yo también soy humano, me he equivocado y me voy a seguir equivocando”, comenzó diciendo en el posteo que realizó desde su cuenta oficial de Instagram.

Y agregó sobre el tema: “Lo corrijo y le digo, esto no se hace por esto y por esto. Ya si vuelve a cometer el mismo error, pues ya lo dejo tranquilo y que sea responsable de sus decisiones. Tan mal estamos hoy en día. Aprendamos a ser inspiración para los demás”.

Es claro que las palabras de Alberth Elis no cayeron bien en algunos referentes. Puntualmente, dos que han tenido varias ausencias fueron los que salieron a responderle al ex Houston Dynamo. Ambos se sintieron mencionados cuando se habló de aquellos que no priorizan a la Bicolor.