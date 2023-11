Luis Palma y el Celtic tiene hoy un crucial encuentro que puede definir sus posibilidades de avanzar a la siguiente etapa de la Champions League, donde se medirán al poderoso Atlético de Madrid. Y en la previa de este encuentro el padre del futbolista catracho reveló algo interesante.

El último cruce entre Celtic y Atlético de Madrid tuvo lugar el pasado 25 de octubre, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Aquel día, igualaron 2-2: Kyōgo Furuhashi (4′) y Luis Palma (28′) anotaron para los locales, mientras que Antoine Griezmann (25′) y Álvaro Morata (53′) hicieron lo propio para los madrileños.

Celtic vs. Atlético de Madrid: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Atlético de Madrid recibirá a Celtic hoy, martes 7 de octubre, a las 14:00 horas de Honduras y el resto de Centroamérica (15:00 de Panamá), en el Estadio Cívitas Metropolitano.

¿Qué dijo el padre de Luis Palma?

Previo a este compromiso, el padre de Luis Palma, don Enrique, dio su punto de vista de este compromiso y lo que le ha dicho futbolista hondureño. “Hoy si no es asistencia, golea. Él me dice: papi, cuando vos me das mis palabras de aliento, yo trato de hacer los consejos que me das”, dijo don Enrique Palma al Programa Visión 45TV.

Recordemos que Palma viene con la puntería muy fina ya que le anotó al Atlético de Madrid en el duelo de ida en el empate 2-2 y ahora se ilusiona con volver a convertir en este torneo internacional, donde solo tres hondureños lo han hecho.

Historial de Celtic vs. Atlético de Madrid: quién ganó más veces

Según el sitio oficial de la UEFA, Celtic y Atlético de Madrid tuvieron dos enfrentamientos previos al último: en las semifinales de la Copa de Europa 1973-74, igualaron 0-0 en la ida y en la vuelta, los Colchoneros se impusieron 2-0 gracias a los goles de Gárate (77′) y Adelardo (85′).