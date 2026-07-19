Por qué aparecieron personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets no faltaron en el medio tiempo del Mundial 2026.

Los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets fueron parte de una de las grandes sorpresas del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Las conocidas figuras infantiles compartieron la presentación con artistas como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay.

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Su aparición no estuvo relacionada directamente con ninguna de las dos selecciones finalistas. FIFA y Global Citizen los incorporaron para representar el objetivo solidario del espectáculo: promover el acceso de niños de todo el mundo a una educación de calidad.

Por qué aparecieron Plaza Sésamo y Los Muppets en la final del Mundial

Los personajes fueron incluidos por su histórica relación con la educación y el entretenimiento infantil.

El show de medio tiempo fue organizado para apoyar al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa creada para ampliar el acceso a la educación y a oportunidades vinculadas con el fútbol para niños de comunidades desfavorecidas.

Plaza Sésamo lleva varias generaciones utilizando la televisión, la música y sus personajes para enseñar a niños de diferentes países. Por ese motivo, su presencia funcionó como una representación directa del propósito educativo del evento. FIFA había explicado antes de la final que su incorporación reforzaba el mensaje de garantizar una educación de calidad para la infancia.

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Qué personajes participaron del show

La organización había confirmado la presencia de personajes pertenecientes a Plaza Sésamo, además de figuras de Los Muppets.

Entre los personajes anunciados de esta última franquicia estuvieron:

Kermit, conocido en Latinoamérica como la Rana René.

Miss Piggy.

Otros integrantes de Los Muppets.

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Plaza Sésamo y Los Muppets comparten su origen en las creaciones de Jim Henson, pero actualmente funcionan como franquicias diferentes. Plaza Sésamo pertenece a la organización sin fines de lucro Sesame Workshop, mientras que Los Muppets forman parte de The Walt Disney Company.

Qué es el FIFA Global Citizen Education Fund

El FIFA Global Citizen Education Fund es una iniciativa conjunta de FIFA y Global Citizen que busca recaudar 100 millones de dólares.

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El dinero será destinado a organizaciones que desarrollen proyectos educativos y deportivos para niños de comunidades con menos recursos. Los programas seleccionados pueden recibir subvenciones de hasta 250.000 dólares.

Como parte de la campaña, FIFA destinó un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026. El show de la final también fue utilizado como una plataforma para visibilizar el fondo ante una audiencia internacional.

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La relación de Plaza Sésamo con la educación

Plaza Sésamo fue creado con la idea de utilizar la televisión como una herramienta educativa para la infancia.

Desde su estreno en 1969, el programa combinó personajes, canciones, juegos y pequeñas historias para enseñar conocimientos básicos y abordar asuntos como la convivencia, la inclusión y el manejo de las emociones.

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Sesame Workshop define su misión como ayudar a que los niños crezcan más inteligentes, fuertes y amables. Esa trayectoria explica por qué sus personajes fueron elegidos para acompañar una presentación vinculada con el acceso global a la educación.

Plaza Sésamo ya había participado del Mundial 2026

La aparición en la final no fue el primer vínculo de Plaza Sésamo con la Copa del Mundo.

Sesame Workshop había establecido una colaboración con FOX Sports para incorporar a sus personajes en algunos contenidos de la cobertura del torneo en Estados Unidos. Elmo, Cookie Monster y Grover aparecieron en segmentos relacionados con el Mundial y protagonizaron encuentros con futbolistas, entrenadores y presentadores.

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El show de medio tiempo llevó esa presencia a una escala mundial y la conectó directamente con el objetivo educativo de Global Citizen.

Por qué también estuvieron Los Muppets

La participación de Los Muppets agregó un componente musical y humorístico a la presentación.

La franquicia encabezada por Kermit y Miss Piggy tiene una larga historia de espectáculos, canciones y colaboraciones con artistas internacionales. Su incorporación encajó con el concepto general del show, planteado como una celebración de la música, el fútbol, la unión y la participación de públicos de distintas edades.

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Aunque sus personajes no forman parte de Sesame Workshop, fueron invitados por separado para sumarse al festejo producido por Global Citizen.

Un mensaje educativo en el primer show de medio tiempo

La final de 2026 fue la primera en la historia de los Mundiales que incluyó un espectáculo durante el descanso.

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Más allá de las actuaciones musicales, la producción buscó dejar un mensaje relacionado con la educación infantil. Por eso, los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets aparecieron junto con algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Su presencia permitió conectar el entretenimiento del show con la campaña que FIFA y Global Citizen utilizaron para recaudar fondos y apoyar proyectos educativos y deportivos para niños de todo el mundo.