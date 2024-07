Olimpia vs. Génesis chocarán en la 1ª fecha de la Liga Nacional de Honduras. Entérese día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido EN VIVO.

Olimpia vs. Génesis: cuándo y a qué hora juegan por la fecha 1 de la Liga Nacional de Honduras 2024

Este sábado, Génesis y Olimpia se verán las caras en Comayagua por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Los tetracampeones de la Liga Nacional de Honduras iniciarán la defensa del título ante unos Carpinteros que, en la semana de su sexto aniversario, quieren iniciar el semestre dando un batacazo.

¿Cuándo juega Olimpia vs. Génesis por la Liga Nacional de Honduras?

Génesis recibirá a Olimpia mañana, sábado 27 de julio, a partir de las 7:00 p.m. (9:00 ET de Estados Unidos), en el Estadio Carlos Miranda.

¿En qué canal y dónde ver a Olimpia vs. Génesis?

El partido Génesis – Olimpia será transmitido EN VIVO y ONLINE en Honduras por Deportes TVC (canales 214 SD y 1214 HD de Claro).

Olimpia vs. Génesis: ¿Cómo llegan los Albos?

Los pupilos de Pedro Troglio no solo pelearán por la estrella número 39, también deberán hacer un buen papel en la Copa Centroamericana. Por ello, tuvieron una intensa pretemporada en la que jugaron tres amistosos en Estados Unidos: le ganaron 1-0 al Municipal Limeño del “Patón” Mejía y vencieron a Génesis, su próximo rival, en los otros dos.

En lo que respecta a fichajes, solo llegó el delantero Matías Colombini. Además, Jorge Bunguché regresó del fútbol suizo y Josman Figueroa, Dimitri Gordon y Alex Güity volvieron de su cesión en Lobos UPNFM.

Olimpia vs. Génesis: ¿Cómo llegan los Burritos?

Génesis disputará su segunda temporada en la máxima categoría. Para prepararse, también giró por suelo norteamericano. Aunque el saldo no fue el mejor: no solo no pudo contar con su técnico, Reynaldo Tilguath, por problemas de visado, sino que cayó 4-0 ante Borussia Nola y también perdió 3-0 y 2-0 con Olimpia.

Así quedó el último partido de Olimpia vs. Génesis

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de marzo, por la décima jornada del Clausura 2024. En aquella oportunidad, Olimpia derrotó 4-0 a Génesis con los goles de Michaell Chirinos (33′), José Mario Pinto (88′) y un doblete de Yustin Arboleda (37′, 65′).