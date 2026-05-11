Saprissa lo quiere para competir con Abraham Madriz y Anthony Monreal revela lo que nadie sabía de su futuro: “Tengo una propuesta”

Anthony Monreal habló sobre su futuro y confirmó que tiene una propuesta en la mesa, mientras Saprissa sigue atento a su situación.

Aunque Saprissa aseguró su boleto a la final del Clausura 2026 tras superar a Liberia con un global de 3-1, en el club morado también empiezan a mirar más allá de la serie ante Herediano y ya analizan posibles movimientos para el próximo torneo.

Uno de los nombres que ha estado en el radar tibaseño es el de Anthony Monreal, guardameta de Municipal Liberia.

Saprissa lo ve como una opción para competir con Abraham Madriz, aunque su llegada no ha podido concretarse por distintos motivos.

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¿Qué dijo Anthony Monreal sobre su futuro?

Anthony Monreal aseguró que, por ahora, mantiene contrato con Municipal Liberia (hasta 31/12/2026) y que también tiene sobre la mesa una propuesta de renovación.

Anthony Montreal – Liberia

Además, explicó que esperará a que termine el torneo para reunirse con su representante y analizar tanto la opción de continuar en Liberia como posibles ofertas que puedan aparecer en el mercado.

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“Tengo contrato con Municipal Liberia, obvio también tengo una propuesta de renovación con ellos. No quise entablar una conversación durante el torneo porque es algo que no me gusta”, comentó Anthony Monreal para Tigo Sports Costa Rica.

“Siempre hasta que finalice el torneo, yo empiezo a tomar una decisión, si hay una renovación o si hay ofertas también. Yo me reuniré con mi representante a lo largo de esta semana o la próxima, para analizar qué es lo que hay“, aseveró.

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“Si hay ofertas, si está la propuesta de renovación. Nos sentaremos a hablar y a ver los objetivos que es lo que hacemos cada 6 meses para así también seguir creciendo y bueno, si hay alguna opción además de la de Liberia, la analizaremos y determinaremos qué es lo mejor“, finalizó el guardameta Anthony Monreal en zona mixta para Tigo Sports Costa Rica.

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Anthony Monreal ya ha estado cerca del Saprissa

Recordemos que Antony Monreal estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Saprissa para disputar el Clausura 2026. Incluso, el propio guardameta mexicano confirmó en su momento que las negociaciones con el club morado avanzaron bastante y que existía un interés real por ficharlo.

“El acercamiento con Saprissa existió para el torneo pasado. Estuve a nada de llegar al club; la negociación estuvo muy avanzada hace seis meses de llegar, pero se cayó al final por un tema de plaza de extranjero, ese también fue uno de los condicionantes”, comentaba en aquel entonces Anthony Monreal.

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La operación terminó cayéndose a última hora debido a la falta de cupos de extranjeros en la planilla tibaseña. A pesar de eso, Monreal reconoció que las conversaciones estuvieron muy encaminadas durante el mercado de fichajes de inicios de año.

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Datos claves

Anthony Monreal mantiene contrato con Municipal Liberia y también cuenta con una propuesta de renovación para continuar en el club.

y también cuenta con una propuesta de renovación para continuar en el club. El guardameta mexicano confirmó que analizará su futuro al finalizar el torneo , junto a su representante, para definir la mejor opción.

, junto a su representante, para definir la mejor opción. Monreal ya estuvo muy cerca de llegar a Saprissa, pero la negociación se cayó por un tema de cupo de extranjero en la planilla morada.