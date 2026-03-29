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¿Es catracho? La verdad sobre David Sánchez, el “Mini Messi” del Real Madrid que ilusiona a Honduras con su fútbol

Honduras se ilusionaba con tener a una de las mejores perlas de la cantera del Real Madrid, pero todo ha sido aclarado.

José Rodas

Por José Rodas

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Es llamado como el "Mini Messi" de la cantera del Real Madrid.
Es llamado como el "Mini Messi" de la cantera del Real Madrid.

Real Madrid tiene una de las canteras más potentes del mundo, de la cual salen grandes talentos. Uno de estos talentos ha generado gran revuelo en los últimos días debido a las impresionantes habilidades que ha demostrado.

Se trata de David Sánchez, un niño de 12 años que fue una de las sensaciones del torneo de fútbol base LaLiga Futures, donde deslumbró con su repertorio de regates contra sus rivales.

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Su nombre comenzó a relacionarse con Honduras debido a rumores que afirmaban que sus padres son hondureños, pero esto ha sido aclarado de manera tajante por Legión Catracha.

David Sánchez Miralles, joven promesa de la cantera del Real Madrid (Alevín A/B), es de nacionalidad española. Nació el 7 de mayo de 2014 en Novelda, Alicante, y es conocido por su gran habilidad técnica y su regate, lo que le ha valido el apodo de “mini-Messi” de Valdebebas.

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Por lo tanto, no es elegible para representar a la Bicolor, ya que no tiene ningún parentesco con personas de origen hondureño, ni por parte de padres ni de abuelos. Su estilo de juego llamó la atención de muchos en Honduras, quienes se ilusionaron con la idea de verlo en su selección en el futuro.

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Sánchez forma parte de la categoría 2014 junto a otros jóvenes talentos como el portero Martín Casillas y el atacante Ethan Balboa, ambos hijos de exjugadores del Real Madrid.

David Sánchez no es elegible para Honduras

“En relación con la información que ha circulado en redes sobre el jugador David Sánchez del Real Madrid, queremos aclarar lo siguiente:

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Tras verificar con diversas fuentes confiables, David Sánchez no es hondureño, ni cuenta con padres o abuelos de nacionalidad hondureña.

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Por lo tanto, no es elegible para representar a Honduras a nivel de selección nacional.

En Legión Catracha mantenemos nuestro compromiso de informar con responsabilidad y evitar la difusión de datos incorrectos.”

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