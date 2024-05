En Motagua tienen claro que su prioridad es superar las semifinales del Torneo Clausura 2024. Después de empatar 3-3 con Olimpia en un clásico vibrante, buscarán liquidar la serie el próximo sábado, en el Estadio Nacional. Sin embargo, ello no les impide empezar a tantear fichajes en el mercado pensando en el próximo campeonato.

El primer futbolista apuntado por la directiva del Ciclón Azul es Elison Rivas, cuyo vínculo con Águilas Doradas de Colombia llegó a su fin hace algunos días luego de que el equipo no lograra clasificar a la liguilla de la Liga BetPlay.

Si bien su intención es mantenerse en el extranjero, el lateral izquierdo blanqueó que no ve con malos ojos regresar a la Liga Nacional. Aunque los capitalinos no son sus únicos pretendientes: sin ir más lejos, Olancho FC llamó a su puerta primero.

¿Fichará Elison Rivas por Motagua?

“Está Motagua interesado. Pronto me tocará reunirme con Emilio Izaguirre y el presidente, (Pedro) Atala, entonces veremos a qué llegamos. Si me sale algo mejor en el extranjero, espero seguir siendo legionario y estar en la selección”, le reveló Rivas al periodista Rigoberto Rivera.

Sin embargo, Olancho estaría más cerca en las negociaciones: “De la Liga Nacional hay cuatro equipos interesados en mi persona, pero todavía no he firmado con nadie. El que me ha tirado una buena oferta y generosa es Potros, pero vamos a seguir pensando y analizando las cosas con mi familia“.

“Si no sale nada en el extranjero, primero Dios voy para Potros“, aseguró previo a la reunión con Izaguirre. “Me llamaron y hablaron conmigo sobre el proyecto y eso me gustó y he visto lo que Potros ha venido haciendo este torneo y eso me anima para ir ahí”, sentenció.

Encuesta ¿Debe Motagua acelerar por Elison Rivas? ¿Debe Motagua acelerar por Elison Rivas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Recordemos que el defensa de 24 años estuvo a un paso de fichar por Motagua en enero, pero el equipo cafetero ofertó a último momento y se lo terminó llevando: “Me comuniqué con el técnico Diego Vázquez, hace poco se lo expliqué y le agradezco por abrirme las puertas”, le dijo a Diario Diez en aquel entonces.

¿Cómo le fue a Elison Rivas en Águilas Doradas?

En total, Elison Rivas sumó apenas 445 minutos en Águilas Doradas, repartidos a lo largo de siete partidos. Todos ellos por la Liga Dimayor, ya que no fue titular en la ronda clasificatoria a la Copa Libertadores: vio desde la banca la serie con Bragantino, que los eliminó 4-3 por penales.

(Foto: Colprensa)

Esta fue la segunda experiencia como legionario para el seleccionado, quien antes había pasado por CD Águila de El Salvador. También jugó en Real España, equipo con el que se consagró en el Apertura 2017, Platense, Real de Minas y Vida.