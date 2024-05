Las semifinales del Torneo Clausura 2024 de la Liga de Honduras arrancaron, siendo el duelo de Olimpia versus Motagua el más atractivo y no decepcionó luego del empate 3-3 en el estadio Nacional Chelato Uclés, aunque esto no dejó nada satisfecho al entrenador blanco Pedro Troglio.

El estratega argentino fue claro en decir que para su punto de vista el resultado fue injusto, en especial porque cuando el duelo iba 2-0 a favor de sus dirigidos, incluso tuvieron para hacer el tercero, pero al final no fue así y se tuvieron que conformar con la paridad, por lo que ahora lo único que queda es ganar de visita el fin de semana.

La molestia de Troglio

“Con tres goles en pelota parada, el equipo siguió buscando, más allá de los postes y las pelotas afuera. Si vos me preguntas, el partido estaba 2-0, estuvimos cerca del 3-0, pero el fútbol es así. Lo rescatable es que dejamos la serie abierta pudiéndola empatar”, dijo.

“Nosotros tenemos que jugar a ganar. Me imagino que Motagua no va a jugar a empatar. Rescato que es un partido donde hicimos los méritos para ganar. Repito, de los tres goles, no recuerdo otra. Ellos tienen un gran equipo. Es demasiado injusto, pudimos empatarlo, pero depende de nosotros el día sábado”, agregó.

Su expectativa del juego de vuelta

“Es normal. Es un equipo que hace dos años no sale campeón. Te trae jugadores cada seis meses. Será un partido complicado y lo ganará el que falle menos y anote. Acá seguimos vivos, venimos con una carga de partidos importante, pero estamos bien, vamos a pelear por eso”, opinó.

“Me voy con bronca, era para ganarlo. Con respecto a Carlos Meléndez, yo trabajé con eso, pensé que no jugaba, son temas que tendrá que ver la Liga, con un jugador que estaba suspendido. Hay algo que no funcionó. En eso no me quiero meter, yo estaba convencido que no jugaba”, finalizó.