Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“No habrá”: Liga Nacional sacude el fútbol de Honduras con decisión que impactará el formato y el descenso

Las autoridades de Liga Nacional ya están analizando revolucionar a una nueva etapa del fútbol de Honduras con esta decisión.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El fútbol de Honduras sufrirá nuevos cambios de cara a la próxima temporada. Foto: X Olimpia.
El fútbol de Honduras sufrirá nuevos cambios de cara a la próxima temporada. Foto: X Olimpia.

El fútbol deHonduras sufrirá nuevos cambios de cara a la próxima temporada y su impacto será directamente en el formato y en el descenso, según diversos reportes que surgen desde lo interno de la Liga Nacional.

El periodista Álvaro de la Rocha adelantó que las autoridades del fútbol catracho modificarán el formato del torneo; aunque se mantendrán los dos torneos cortos: Apertura y Clausura.

Dereck Moncada impacta Sudamérica con un reconocimiento que pocos esperaban antes de enfrentar a Perú

ver también

Dereck Moncada impacta Sudamérica con un reconocimiento que pocos esperaban antes de enfrentar a Perú

No habrá más triangulares, pero se sostendrán los dos torneos cortos. Las jornadas pasarían a jugarse entre viernes y lunes”, escribió el comunicador.

Al mismo tiempo, entre los cambios se destaca la obligación, por reglamento, que tendrán los clubes de ofrecerle un contrato de 12 meses salariales a todos los futbolistas profesionales.

¿Se jugará con 10 o 12?

Lo que aún está en veremos es la cantidad de clubes que formarán parte de la primera división de la liga hondureña.

Según de la Rocha, si son 12, se está estudiando la posibilidad de que haya un club ascendido por invitación. Además, evalúan la posibilidad de que haya una final por el no descenso.

Publicidad
“El árbitro dejó”: Agustín Mulet rompe el silencio y revela por qué se desató la pelea en pleno Olimpia vs. Motagua

ver también

“El árbitro dejó”: Agustín Mulet rompe el silencio y revela por qué se desató la pelea en pleno Olimpia vs. Motagua

“A lo interno del comité de la liga se ha pensado en CDS Vida, pero aún no hay comunicación oficial”, destacó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras no lo convocan a la Selección de Honduras, Marathón recibe esta notificación de Rubilio Castillo
Honduras

Mientras no lo convocan a la Selección de Honduras, Marathón recibe esta notificación de Rubilio Castillo

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua empata y sigue invicto en Honduras
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua empata y sigue invicto en Honduras

Pablo Lavallén pierde el control tras brutal patada que acabó con jugador de Marathón en camilla
Honduras

Pablo Lavallén pierde el control tras brutal patada que acabó con jugador de Marathón en camilla

Selección de Honduras responde con mensaje directo a Marathón y lanza aviso sobre futuras convocatorias
Honduras

Selección de Honduras responde con mensaje directo a Marathón y lanza aviso sobre futuras convocatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo