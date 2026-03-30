“No habrá”: Liga Nacional sacude el fútbol de Honduras con decisión que impactará el formato y el descenso

El fútbol deHonduras sufrirá nuevos cambios de cara a la próxima temporada y su impacto será directamente en el formato y en el descenso, según diversos reportes que surgen desde lo interno de la Liga Nacional.

El periodista Álvaro de la Rocha adelantó que las autoridades del fútbol catracho modificarán el formato del torneo; aunque se mantendrán los dos torneos cortos: Apertura y Clausura.

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“No habrá más triangulares, pero se sostendrán los dos torneos cortos. Las jornadas pasarían a jugarse entre viernes y lunes”, escribió el comunicador.

Al mismo tiempo, entre los cambios se destaca la obligación, por reglamento, que tendrán los clubes de ofrecerle un contrato de 12 meses salariales a todos los futbolistas profesionales.

¿Se jugará con 10 o 12?

Lo que aún está en veremos es la cantidad de clubes que formarán parte de la primera división de la liga hondureña.

Según de la Rocha, si son 12, se está estudiando la posibilidad de que haya un club ascendido por invitación. Además, evalúan la posibilidad de que haya una final por el no descenso.

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“A lo interno del comité de la liga se ha pensado en CDS Vida, pero aún no hay comunicación oficial”, destacó.