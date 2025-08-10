No es como en Olimpia: Carlos Pineda sufre primer revés en Costa Rica

La decisión de Carlos Pineda de abandonar Olimpia y fichar por Sporting FC fue una de las más sorprendentes del mercado de fichajes.

El mediocampista dejó las filas del club donde fue 9 veces campeón para unirse a un equipo poco tradicional de Costa Rica lo que despertó cientos de comentarios.

ver también Julián Martínez dejará Olimpia y será legionario: revelado el club donde jugará

Carlos Pineda y su amargo debut con Sporting FC

Ya un par de semanas después, el debut del ´Ingeniero´ finalmente se dio en la Primera División.

El esperado debut del mediocampista se dio este sábado cuando Sporting visitó la cancha de Pérez Zeledón.

Publicidad

Publicidad

El cuadro ´Albinegro´, dirigido por Luis Marín alineó como titular a Pineda para que hiciera su presentación.

Si bien el encuentro comenzó de gran manera ya que al 13´ iniciaron ganando con gol de penal de Erick ´Cubo´ Torres, la noche rápidamente se torcería.

Publicidad

Y es que Sporting no logró contener los ataques rivales y al 32´ William Fernández empataría el encuentro 1-1.

Publicidad

El partido fue disputado y ambos equipos tuvieron sus chances; pero la daga final llegaría en el último minuto del partido y al 90´ el uruguayo Joaquín Aguirre sentenciaría el triunfo por 2-1.

Publicidad

Carlos Pineda tuvo un amargo debut en Sporting FC. (Foto: Sporting FC Instagram)

ver también Rubilio Castillo recibe revés que cambia su futuro y el equipo de Centroamérica que rechazó ficharlo en su cara: “No estamos interesados”

La derrota es un durísimo golpe para los ´Albinegros´ que acumularon su tercera derrota consecutiva y están en el fondo de la tabla.

Publicidad

Publicidad

Es así como rápidamente Pineda se ha dado cuenta que su nueva realidad es muy lejana a lo que vivía en Olimpia ya que Sporting FC es el único equipo que no suma puntos en el presente certamen.

El siguiente partido para Pineda y sus compañeros será como local ante San Carlos donde esperan conseguir su primer triunfo.

Publicidad

Cabe mencionar que el también hondureño, Alejandro Reyes, no fue parte del equipo en esta jornada.