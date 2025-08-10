No es como en Olimpia: Carlos Pineda sufre primer revés en Costa Rica

La decisión de Carlos Pineda de abandonar Olimpia y fichar por Sporting FC fue una de las más sorprendentes del mercado de fichajes.
El mediocampista dejó las filas del club donde fue 9 veces campeón para unirse a un equipo poco tradicional de Costa Rica lo que despertó cientos de comentarios.
Carlos Pineda y su amargo debut con Sporting FC
Ya un par de semanas después, el debut del ´Ingeniero´ finalmente se dio en la Primera División.
El esperado debut del mediocampista se dio este sábado cuando Sporting visitó la cancha de Pérez Zeledón.
El cuadro ´Albinegro´, dirigido por Luis Marín alineó como titular a Pineda para que hiciera su presentación.
Si bien el encuentro comenzó de gran manera ya que al 13´ iniciaron ganando con gol de penal de Erick ´Cubo´ Torres, la noche rápidamente se torcería.
Y es que Sporting no logró contener los ataques rivales y al 32´ William Fernández empataría el encuentro 1-1.
El partido fue disputado y ambos equipos tuvieron sus chances; pero la daga final llegaría en el último minuto del partido y al 90´ el uruguayo Joaquín Aguirre sentenciaría el triunfo por 2-1.
Carlos Pineda tuvo un amargo debut en Sporting FC. (Foto: Sporting FC Instagram)
La derrota es un durísimo golpe para los ´Albinegros´ que acumularon su tercera derrota consecutiva y están en el fondo de la tabla.
Es así como rápidamente Pineda se ha dado cuenta que su nueva realidad es muy lejana a lo que vivía en Olimpia ya que Sporting FC es el único equipo que no suma puntos en el presente certamen.
El siguiente partido para Pineda y sus compañeros será como local ante San Carlos donde esperan conseguir su primer triunfo.
Cabe mencionar que el también hondureño, Alejandro Reyes, no fue parte del equipo en esta jornada.