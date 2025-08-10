Es tendencia:
Honduras

No es como en Olimpia: Carlos Pineda sufre primer revés en Costa Rica

El mediocampista fue uno de los fichajes más sonados en el actual mercado tras su decisión de dejar Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Carlos Pineda jugó su primer partido en su nuevo club.
© Sporting FCCarlos Pineda jugó su primer partido en su nuevo club.

La decisión de Carlos Pineda de abandonar Olimpia y fichar por Sporting FC fue una de las más sorprendentes del mercado de fichajes.

El mediocampista dejó las filas del club donde fue 9 veces campeón para unirse a un equipo poco tradicional de Costa Rica lo que despertó cientos de comentarios.

Carlos Pineda y su amargo debut con Sporting FC

Ya un par de semanas después, el debut del ´Ingeniero´ finalmente se dio en la Primera División.

El esperado debut del mediocampista se dio este sábado cuando Sporting visitó la cancha de Pérez Zeledón.

El cuadro ´Albinegro´, dirigido por Luis Marín alineó como titular a Pineda para que hiciera su presentación.

Si bien el encuentro comenzó de gran manera ya que al 13´ iniciaron ganando con gol de penal de Erick ´Cubo´ Torres, la noche rápidamente se torcería.

Y es que Sporting no logró contener los ataques rivales y al 32´ William Fernández empataría el encuentro 1-1.

El partido fue disputado y ambos equipos tuvieron sus chances; pero la daga final llegaría en el último minuto del partido y al 90´ el uruguayo Joaquín Aguirre sentenciaría el triunfo por 2-1.

Carlos Pineda tuvo un amargo debut en Sporting FC. (Foto: Sporting FC Instagram)

La derrota es un durísimo golpe para los ´Albinegros´ que acumularon su tercera derrota consecutiva y están en el fondo de la tabla.

Es así como rápidamente Pineda se ha dado cuenta que su nueva realidad es muy lejana a lo que vivía en Olimpia ya que Sporting FC es el único equipo que no suma puntos en el presente certamen.

El siguiente partido para Pineda y sus compañeros será como local ante San Carlos donde esperan conseguir su primer triunfo.

Cabe mencionar que el también hondureño, Alejandro Reyes, no fue parte del equipo en esta jornada.

