Jeaustin Campos toma fuerza para reemplazar a Machillo Ramírez y en Alajuelense ya saben su respuesta: “Creo que lo va a aceptar”

El movimiento en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense no se detiene desde la salida de Óscar Ramírez, un adiós que dejó más preguntas que certezas en el entorno rojinegro. Con el Clausura 2026 ya en el retrovisor, la dirigencia se enfrenta ahora a una decisión clave: elegir al técnico que encabezará la reconstrucción de un equipo que necesita volver a competir al más alto nivel.

En ese escenario, los nombres empiezan a circular con fuerza, pero uno en particular comenzó a tomar ventaja en las últimas horas. Se trata de Jeaustin Campos, actual técnico de Real España, cuya situación en el fútbol hondureño podría abrir una puerta inesperada para la Liga.

La posibilidad de que Jeaustin Campos llegue a Alajuelense

La información surge desde el canal de YouTube del periodista Kevin Jiménez, donde se deslizó un dato que rápidamente encendió el debate. “Si le ofrecen a Jeaustin salir de Real España donde no está tan cómodo para agarrar un club importante como la Liga, yo creo que lo va a aceptar”, señalaron, instalando la posibilidad de un movimiento que hace días parecía lejano.

El contexto acompaña la versión. Campos no estaría atravesando su mejor momento en Real España, y su deseo de salir ya habría sido manifestado en el entorno cercano. Eso, sumado al peso de una institución como Alajuelense, convierte la opción en algo mucho más concreto de lo que parecía.

“No sería descabellado. No está cómodo en Real España, ha manifestado querer salir. Si venís y le ofrecés un buen proyecto con un buen salario, te lo va a aceptar”, agregaron en el análisis, reforzando la idea de que la negociación podría avanzar si la Liga decide acelerar.

Publicidad

Publicidad

ver también Se confirma la verdadera razón que forzó la renuncia del Machillo Ramírez en Alajuelense: “No estaba seguro de irse”

La respuesta de Jeaustin Campos ante la posible llegada a Alajuelense

Kevin Jiménez habló con Jeaustin Campos, y esto respondió el entrenador: “Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero si, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”.

La figura de Jeaustin Campos, con experiencia en el fútbol costarricense y conocimiento del entorno, aparece como una alternativa que combina contexto, oportunidad y viabilidad. No es solo un nombre, es un perfil que encaja en el momento actual del club.

Publicidad

Datos Claves

Jeaustin Campos es la opción principal para dirigir a Alajuelense tras la salida de Ramírez.

es la opción principal para dirigir a tras la salida de Ramírez. El entrenador tiene un año de contrato vigente con el club Real España de Honduras.

vigente con el club de Honduras. Kevin Jiménez informó que la contratación requiere negociar con el club y pagar la cláusula.