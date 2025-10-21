Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 entra en una etapa decisiva con el inicio de la ronda de Play-In, donde el Sporting San Miguelito se medirá ante el CD Plaza Amador en el partido de ida, que se disputará en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, Panamá.

El enfrentamiento entre Sporting y Plaza Amador tiene un valor especial, ya que representa un duelo histórico entre clubes panameños en esta instancia del certamen. Por primera vez, dos equipos del país se verán las caras en una eliminatoria de Play-In.

¿A qué hora juegan Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

El partido entre Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador se disputará el miércoles 22 de octubre a las 6:00 p.m. hora local desde el Estadio Bernardo Candela Gil.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

Dicho partido entre Sporting San José vs. Plaza Amador podrá verse EN VIVO a través de la señal de ESPN, y también estará disponible por streaming en la plataforma Disney+.

¿Cómo llega Sporting San Miguelito?

Sporting lega en un gran momento al duelo por el Play-In de la Copa Centroamericana 2025, acumulando una racha positiva con dos victorias y un empate en sus tres presentaciones más recientes, destacando sus triunfos ante Herrera (3-1) y Alianza (2-1), además de un empate 3-3 frente a UMECIT.

¿Cómo llega Plaza Amador?

Plaza Amador llega con buenos resultados recientes a su enfrentamiento por el Play-In de la Copa Centroamericana 2025, mostrando una línea ascendente en el torneo local.

En sus últimos tres compromisos de la Liga Panameña de Fútbol, el conjunto canalero logró dos victorias importantes —ante Tauro (3-2) y Veraguas (3-0)—, aunque sufrió una derrota 0-2 frente a Árabe Unido que cortó momentáneamente su buena racha.

Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador: serie entre ambos

En cuanto al rendimiento reciente, el Plaza Amador llega con una leve superioridad en el historial directo, habiendo ganado tres de los últimos cinco partidos disputados en la Liga Panameña de Fútbol, mientras que el Sporting se impuso en dos ocasiones.