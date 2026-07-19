Mundial 2026: ¿Cuánto vale la Copa del Mundo que levantará España o Argentina?

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial 2026 y una de las dos selecciones tendrá el privilegio de levantar el trofeo más deseado del fútbol.

Este domingo 19 de julio llegará el momento más esperado del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentarán en el New York New Jersey Stadium para definir al nuevo campeón, después de superar un torneo que comenzó con 48 selecciones y que tendrá su desenlace en el partido número 104.

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La Roja buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, mientras que la Albiceleste defenderá el título obtenido en Qatar 2022 y tratará de consagrarse nuevamente bajo la conducción de Lionel Scaloni.

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Al terminar el encuentro, el capitán del seleccionado ganador recibirá la Copa Mundial de la FIFA, el premio más codiciado del fútbol. Se trata del trofeo utilizado desde 1974, diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga y reconocido por sus dos figuras humanas que sostienen el planeta.

El trofeo de la Copa del Mundo (Getty Images).

La pieza mide 36,8 centímetros, pesa 6,175 kilogramos y está fabricada en oro de 18 quilates. Su base, de 13 centímetros de diámetro, incluye dos franjas de malaquita, una piedra semipreciosa verde. Permanece bajo propiedad de la FIFA y solamente es entregada durante la ceremonia de premiación. Después de los festejos, el campeón recibe una réplica bañada en oro para conservar en sus vitrinas.

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¿Cuánto vale la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo no tiene un precio oficial publicado por la FIFA. El organismo la considera una pieza “invaluable” por su relevancia histórica, cultural y deportiva, por lo que su valor no puede calcularse únicamente a partir de los materiales utilizados.

Sí es posible realizar una aproximación al valor del oro. Los 18 quilates significan que la aleación contiene un 75% de oro puro. Tomando los 6,175 kilos como referencia máxima —aunque una parte del peso corresponde a la malaquita de la base—, el trofeo equivaldría como techo a unos 4,63 kilos de oro puro.

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La Copa del Mundo está hecha de oro y mide 36,8 centímetros de altura (Getty Images).

El precio internacional del oro cerró el viernes 17 de julio alrededor de los 4.011 dólares por onza troy. Bajo aquella estimación máxima, el metal contenido en la Copa podría acercarse a los 600.000 dólares. La cifra real sería algo menor, ya que el peso total también incluye la base y sus piedras semipreciosas

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Ese cálculo representa únicamente el valor del material. No contempla su antigüedad, su diseño, su exclusividad ni el hecho de que fue levantada por algunos de los futbolistas y seleccionados más importantes de la historia.

Por ese motivo, las cifras millonarias que suelen circular sobre el supuesto precio del trofeo deben considerarse estimaciones comerciales o simbólicas, no una tasación confirmada. La Copa nunca fue puesta a la venta y la FIFA no informó cuánto pagaría un seguro por la pieza actual.