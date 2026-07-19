Quién es Unai Simón, el arquero récord de España vs. Argentina por el Mundial 2026: dónde juega, cuánto mide y qué edad tiene

Unai Simón defiende el arco de España ante Argentina en la final del Mundial 2026, después de protagonizar una campaña que ya lo instaló en la historia de la competencia.

España y Argentina disputan este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026. La Roja intentará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, mientras que la Albiceleste buscará defender el título obtenido cuatro años atrás.

Publicidad

En el arco español estará Unai Simón, una de las grandes figuras del recorrido realizado por el equipo de Luis de la Fuente. Por sus números, el guardameta llega como uno de los principales candidatos a quedarse con el Guante de Oro, premio que la FIFA entrega al mejor portero del torneo.

ver también Argentina vs. España EN VIVO: se abren las puertas del MetLife Stadium – minuto a minuto de la final del Mundial 2026

España solamente recibió un gol en sus primeros siete partidos y mantuvo el arco invicto en los otros seis. Detrás de ese rendimiento aparece una defensa que permitió apenas 2,15 goles esperados, el registro más bajo de toda la competencia, pero también la seguridad de un arquero que respondió cuando fue exigido.

El récord de Unai Simón durante el Mundial

Unai Simón llegó a la final con seis vallas invictas en siete presentaciones, la mayor cantidad conseguida por un arquero en una misma edición de la Copa del Mundo.

Hasta este torneo, el récord era de cinco partidos sin recibir goles y estaba compartido por siete guardametas: Jan Jongbloed con Países Bajos en 1974, Walter Zenga con Italia en 1990, Cláudio Taffarel con Brasil en 1994, Fabien Barthez con Francia en 1998, Oliver Kahn con Alemania en 2002, Gianluigi Buffon con Italia en 2006 e Iker Casillas con España en 2010.

Publicidad

Unai Simón ya hizo historia en el Mundial 2026 (Getty Images).

Simón superó esa lista al dejar nuevamente su arco en cero durante la victoria por 2-0 frente a Francia en las semifinales. De esta manera, alcanzó la final habiendo recibido apenas un tanto durante todo el Mundial.

Publicidad

El español todavía puede ampliar su récord ante Argentina. Si vuelve a terminar sin goles en contra, cerrará el torneo con siete vallas invictas en ocho encuentros y reforzará su candidatura al Guante de Oro.

Quién es Unai Simón: edad, altura y club

Unai Simón Mendibil nació el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz, provincia de Álava. Tiene 29 años, mide 1,90 metros, y milita en el Athletic Club de Bilbao, institución en la que se formó y desarrolló prácticamente toda su carrera.

Publicidad

Llegó a sus categorías juveniles cuando integraba el equipo sub-14 y, después de pasar por los distintos conjuntos de Lezama, debutó con el primer equipo el 20 de agosto de 2018.

Unai Simón debutó como profesional hace 8 años (Getty Images).

Publicidad

Simón acumula nueve temporadas y más de 260 partidos oficiales con el club vasco. En mayo de 2024 renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2029, sin cláusula de rescisión, una decisión con la que confirmó su intención de continuar ligado al Athletic durante los mejores años de su carrera.

ver también ¿Dónde y cuándo se juega el Mundial 2030? Países, estadios y calendario

Con el conjunto de Bilbao conquistó la Copa del Rey, la Supercopa de España y el Trofeo Zamora al arquero menos goleado de LaLiga. También se consolidó como titular de la selección española y participó en el Mundial 2022, la Eurocopa 2020, la Nations League 2023 y la Euro 2024.