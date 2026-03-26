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Mientras Honduras lo dejó fuera, Mathías Vázquez da la sorpresa y se celebra en Motagua

Mathías Vázquez ha dado la sorpresa en plena fecha FIFA, y la noticia llega desde Estados Unidos.

José Rodas

Por José Rodas

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Mathías Vázquez responde al no llamado de José Francisco Molina.
Mathías Vázquez responde al no llamado de José Francisco Molina.

Mathías Vázquez fue excluido de la convocatoria de José Francisco Molina tanto para la selección mayor de Honduras como para la Sub-20. A pesar de esta decisión, Vázquez no se ha desanimado y sigue trabajando con determinación.

Lo que sorprendió a todos fue su aparición con el primer equipo del FC Cincinnati durante la fecha FIFA, luego de haber estado un mes en el conjunto filial de esta franquicia de la MLS.

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Patrick Noonan, entrenador del FC Cincinnati, pudo ver el nivel del hondureño durante las prácticas. Cabe recordar que Mathías solo ha disputado dos partidos con el FC Cincinnati 2.

José Francisco Molina no lo convocó

Mathías Vázquez no fue parte de la convocatoria de Molina para el amistoso ante Perú, pero seguramente está siendo considerado para futuras convocatorias.

El hijo de Diego Vázquez no ha tenido un inicio fácil en la MLS Next Pro, donde ha jugado pocos minutos. Por su parte Honduras va a enfrentar a Perú en un duelo amistoso el martes 31 de marzo.

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No obstante, es importante destacar que solo tiene 19 años, y a su edad ya disputó 44 partidos con el FC Motagua, anotó 13 goles y brindó 4 asistencias.

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