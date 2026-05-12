Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza

El presidente de Los Potros lanzó fuertes reclamos contra Emilio Izaguirre, a quien le intentó impedir su ingreso al estado hasta que Javier López salió en su defensa.

Momentos de alta tensión se vivieron en las afueras del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, donde esta tarde Olancho FC recibe al Motagua en la cuarta jornada de las triangulares del Clausura 2026.

Todo ocurrió cuando el Ciclón Azul hizo su llegada al recinto deportivo y una vez llegando al portón ingresaron los futbolistas y cuerpo técnico, pero uno de los encargados impidió que Emilio Izaguirre hiciera su entrara, según las imágenes captadas en vivo por diario Diez.

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Fue en ese momento cuando el presidente de Los Potros, Samuel García, llegó hasta el lugar para encarar a Emilio Izaguirre -director deportivo de Motagua- para recriminarle algunos fichajes, entre ellos el argentino Agustín Auzmendi y Rodrigo de Olivera.

“Yo no trabajo para usted”, fueron las palabras de Izaguirre, mientras García conitnuó con sus reclamos e Izaguirre respondió: “ellos quieren venir aquí (a Motagua), ¿qué puedo hacer?”.

Tras varios minutos del conflicto, tuvo que intervenir el director técnico Javier López, quien advirtió: “Si nuestro director deportivo no ingresa, sacamos a todo el equipo”, dijo el español.

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“Bueno, sáquenlo, tienen esa lloradera porque están eliminados”, respondió García.

Tras el contundente mensaje del DT a Samuel García, finalmente Izaguirre pudo hacer su ingreso y estará presente en el estadio para ver el trascendental duelo.

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