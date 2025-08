Alexy Vega siempre tuvo la razón: el último problema que pasa Juan Luis Anangonó y que lo hace vivir un calvario

Tras el incidente que sufrió en Honduras agrediendo a Alexy Vega, Juan Luis Anangonó encontró equipo para este 2025: El Nacional de Ecuador.

Sin embargo, el delantero no la pasa nada bien, ya que se enteró que no podrá jugar un tan solo partido de LigaPro.

¿Qué pasa con Juan Luis Anangonó tras su salida de Marathón?

El Nacional, equipo al que se fue tras salir de Marathón, es uno de los equipos del fútbol ecuatoriano con más problemas económicos, hace poco se reveló que no tenían ni para pagar la limpieza.

Nacional hizo hasta seis fichajes, uno de ellos Anangonó, pero ahora han recibido una mala noticia.

El conjunto ecuatoriano no podrá usar sus contrataciones en la LigaPro, ya que no pudieron ser inscritos. El motivo se debe a que no pasaron el control financiero del campeonato.

Tiene hasta el 18 de agosto para pagar USD 180.000 e impedir que rematen su sede social.

Con esto los jugadores solo puede disputar la copa de aquel país, por lo que Juan Luis solo jugará 4 partidos hasta el otro semestre y esto si llega hasta la final.

El Nacional está muy complicado con los puestos de descenso en la LigaPro y necesita en estos 8 partidos que restan sacar los puntos suficientes que le impidan jugar el cuadrangular del descenso. No obstante, los problemas económicos parecen que lo complicarían para 2026.