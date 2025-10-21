Es tendencia:
Luis Palma es ‘fichado’ para equipazo de lujo y toda Honduras ilusionada con lo que puede ganar

Luis Palma sigue demostrando que está de regreso al máximo nivel y tiene a Polonia enamorada con su fútbol.

Por Juan Cruz Russo

Luis Palma fue incluido en el equipo de la jornada 12 de la Liga de Polonia.
Luis Enrique Palma Oseguera (25 años) está de vuelta. El hondureño tomó la mejor decisión al salir del Celtic y fichar por el Lech Poznan de Polonia, equipo donde están enamorados de su fútbol.

Incluso, los polacos meditan pagar la cláusula de 4 millones de euros para quedarse forma definitiva con “El Bicho”, ya que para esta campaña llegó cedido desde Escocia.

En la última jornada, Palma brindó una asistencia y le anularon un gol, algo que sigue hablando muy bien del catracho, ya que es uno de los jugadores que más aporta en la campaña.

Luis Enrique en el Lech Poznan lleva 4 goles y 4 pases de anotación, una productividad muy buena para el hondureña que ya ha recuperado su mejor versión. Eso lo hace ser ‘fichado’ por un equipazo de lujo.

¿Qué equipo ‘fichó’ a Luis Palma?

Pues se trata del 11 ideal de la jornada 12 de la Liga de Polonia, el catracho fue incluido de nuevo y esto pone muy feliz a Honduras.

La nación centroamericana sabe que si quieren ir al Mundial 2026 dependen mucho del nivel que muestre Palma Oseguera.

Ahora bien, no solo fue incluido en el mejor 11, si no que también compite por llevarse el MVP total de la jornada, este lo disputa contra Afimico Pululu, Marcel Regula y IIja Szkurin.

En las votaciones por ahora, Luis va ganando con un 41% de los votos y para que siga aumentando, puedes votar aquí:

https://www.youtube.com/channel/UCdQmcmHM_sbhDvgKvzizOaQ/posts

