Sentenciado por Concacaf: Costa Rica recibe la notificación que puede darle a Honduras el boleto al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras están próximas a enfrentarse por la última ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026. Lo harán por la sexta jornada del proceso, con la que darán cierre a su participación. Puede que lleguen con cosas por definir.

Los ticos ocupan el segundo puesto del Grupo C, detrás de los catrachos por dos unidades de diferencia. Haití está en el tercer lugar, mientras que Nicaragua fue eliminada de la competencia. Es el único equipo del cuarteto sin posibilidades.

Una sentencia de Concacaf mostró que todo estará sumamente complicado para los dirigidos por Miguel Herrera. No solamente por los puntos obtenidos, los de Reinaldo Rueda son claros favoritos a quedarse con el boleto directo a la cita máxima.

Concacaf pone a Endrick Menjívar en todo lo alto para las Eliminatorias al Mundial

Según informó Concacaf a través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo de Honduras acumula seis porterías invictas consecutivas. Se debe al rendimiento superlativo de Edrick Menjívar, arquero titular designado por el director técnico.

Menjívar tiene 32 años, es el guardameta de Olimpia, donde lleva seis arcos en cero en lo que va de la temporada. Recibió 12 goles en 13 partidos disputados con El Viejo León, de los 17 juegos posibles en este Torneo Apertura 2025.

En lo que respecta a la Selección Nacional, el oriundo de La Ceiba acumula ya 37 presentaciones oficiales en total. 11 por Nations League, 10 por las Eliminatorias, siete amistosos, siete de Copa Oro, y los dos restantes de clasificación a esa copa.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica recibirá a Honduras el próximo 18 de noviembre, por la sexta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El enfrentamiento será por el Grupo C de la última fase, y tendrá lugar en el Estadio Nacional de San José.