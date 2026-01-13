Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Limpieza profunda en el Real Estelí: la nueva víctima de la escoba de Diego Vázquez es un hondureño que llegó en el último mercado

Diego Vázquez muestra la puerta de salida a un hondureño que llegó a Nicaragua el pasado mercado de fichajes.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Diego Vázquez ya le dijo que no contaba más con su fútbol.
Diego Vázquez ya le dijo que no contaba más con su fútbol.

Luego de cambiar de timonel para este 2026, Real Estelí ha comenzado a tomar decisiones bajo el mando de Diego Martín Vázquez, técnico argentino que busca triunfar en Nicaragua así como lo hizo en Honduras con Motagua.

Diego Vázquezya ha comenzado a armar el equipo a su imagen y en los últimos días se confirma desde suelo pinolero que tiene dos bajas, una de ellas un hondureño que llegó en el pasado mercado.

Mercado de fichajes en Honduras: confirmaciones, renovaciones y rumores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón

ver también

Mercado de fichajes en Honduras: confirmaciones, renovaciones y rumores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón

¿Cuáles son las bajas que se confirman de la escoba de Diego Vázquez?

Héctor Aranda ya no será más jugador del Real Estelí, el hondureño ha sido bajado del barco debido a un cúmulo de lesiones que ha sufrido en una de sus rodillas.

Solo seis meses habría durado la etapa de Aranda en Nicaragua y ahora deberá primero recuperarse de sus dolencias para buscar equipo.

“El mediocampista Héctor Javier Aranda Medina es baja del Real Estelí FC luego de sufrir séptima lesión de rodilla que lo dejará al menos tres meses fuera de las canchas”, detalla Notideportes.

Publicidad

El hondureño disputó 16 partidos y solo pudo marcar 5 goles con la camisa de Real Estelí.

“Primer contacto”: Francisco ‘Chelito’ Martínez se olvidaría de Marathón y el gigante de Centroamérica que lo quiere fichar

ver también

“Primer contacto”: Francisco ‘Chelito’ Martínez se olvidaría de Marathón y el gigante de Centroamérica que lo quiere fichar

No solo Aranda es baja, también está el delantero tico-nicaraguense, Josué Mitchell Omier, quién también sería baja de Diego Vázquez para el inicio de 2026.

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    Machillo Ramírez lo limpió de LDA, pero tomó una decisión que incomoda a los manudos: "Se va a quedar"
    Liga Deportiva Alajuelense

    Machillo Ramírez lo limpió de LDA, pero tomó una decisión que incomoda a los manudos: "Se va a quedar"

    "Estamos hablando": Jafet Soto anticipa la firma que le falta en el mercado
    Deportivo Saprissa

    "Estamos hablando": Jafet Soto anticipa la firma que le falta en el mercado

    “Estar de vuelta”: Nicholas Hagen celebra la noticia que sorprende a Guatemala tras haber sido borrado por Luis Fernando Tena
    Guatemala

    “Estar de vuelta”: Nicholas Hagen celebra la noticia que sorprende a Guatemala tras haber sido borrado por Luis Fernando Tena

    "Nos vemos pronto": el guiño de Cubo Torres que sorprende a Alajuelense
    Liga Deportiva Alajuelense

    "Nos vemos pronto": el guiño de Cubo Torres que sorprende a Alajuelense

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo