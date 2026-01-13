Limpieza profunda en el Real Estelí: la nueva víctima de la escoba de Diego Vázquez es un hondureño que llegó en el último mercado

Luego de cambiar de timonel para este 2026, Real Estelí ha comenzado a tomar decisiones bajo el mando de Diego Martín Vázquez, técnico argentino que busca triunfar en Nicaragua así como lo hizo en Honduras con Motagua.

Diego Vázquezya ha comenzado a armar el equipo a su imagen y en los últimos días se confirma desde suelo pinolero que tiene dos bajas, una de ellas un hondureño que llegó en el pasado mercado.

¿Cuáles son las bajas que se confirman de la escoba de Diego Vázquez?

Héctor Aranda ya no será más jugador del Real Estelí, el hondureño ha sido bajado del barco debido a un cúmulo de lesiones que ha sufrido en una de sus rodillas.

Solo seis meses habría durado la etapa de Aranda en Nicaragua y ahora deberá primero recuperarse de sus dolencias para buscar equipo.

“El mediocampista Héctor Javier Aranda Medina es baja del Real Estelí FC luego de sufrir séptima lesión de rodilla que lo dejará al menos tres meses fuera de las canchas”, detalla Notideportes.

El hondureño disputó 16 partidos y solo pudo marcar 5 goles con la camisa de Real Estelí.

No solo Aranda es baja, también está el delantero tico-nicaraguense, Josué Mitchell Omier, quién también sería baja de Diego Vázquez para el inicio de 2026.