Olimpia se mantiene con vida en la Copa Centroamericana 2023, luego de superar ayer 4-2 a FAS, pero en la última jornada necesita la ayuda de su rival y Pedro Troglio hizo pública la petición que le den una mano, esto para tener las opciones de estar en los cuartos de final.

“El fútbol hondureño es un buen fútbol, pero hay un progreso en el fútbol centroamericano también, juegan bien, es decir, parece que hay equipos de esos países que vos no podes perder como los salvadoreños, nicaragüenses, al contrario, hay una paridad muy grande”, analizó sobre el juego.

“Porque los mismo que te piden en Honduras que vos sí o sí les tenes que ganar a todos ellos, se enojan el día que un mexicano te gana, entonces hay una confusión, porque si es tan fácil hacerlo a los mexicanos le tendrían que ganar siempre”, agregó.

Acerca de los resultados en el opinó: “Pienso que hay un progreso en el fútbol centroamericano en todo nivel y se nota en los partidos, no es fácil venir y ganar acá, no es fácil e ir a ganar a Nicaragua, ahora, que es una obligación nuestra tener que avanzar, de eso no tengo dudas y si no avanzamos, es normal que te critiquen”.

Por último, hizo una petición a FAS para su juego de la otra semana ante CAI: “Este equipo es muy interesante, necesitamos en el próximo partido que nos den una mano y ojalá que jueguen como jugaron hoy y que nos puedan dar esa alegría”.

¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia en la Copa Centroamericana?

Los Leones Blancos jugarán el martes 29 de agosto ante Xelajú de Guatemala a las 20:00 horas en el estadio Chelato Uclés.