Esto dicen en la Selección: juega en Europa con 19 años, puede representar a Guatemala y lo pintan como el nuevo Olger Escobar.

Nacionalizar futbolistas extranjeros, pero con sangre chapina, le ha surtido efecto a la Selección de Guatemala. Existen antecedentes que datan desde los años 50, pero esta práctica se ha vuelto más frecuente en los últimos años y el entrenador Luis Fernando Tena dejó en claro que quiere mantenerla.

Actualmente, los casos más emblemáticos son los de Aaron Herrera, Rubio Rubín, ambos ya consolidados en el equipo, y Olger Escobar, quien se ha erigido como la gran joya emergente en la última Copa Oro. Sin embargo, a este listado se sumaría próximamente otro juvenil nacido en Estados Unidos: DeCarlo Guerra.

Dicha información fue confirmada por la página dedicada a scoutear talento guatemalteco alrededor del mundo: Cronicracks502, de Manuel López, que recientemente trazó un paralelismo entre el propio Escobar con otra joya que se está ganando un lugar en Europa por sus raíces —más no por la determinación, ya que Olger siempre quiso representar a la Bicolor—.

Publicidad

Publicidad

Nayrobi Vargas, el delantero que se disputan Honduras y Estados Unidos

La publicación en cuestión se centra en Nayrobi Vargas, un delantero de 1,90 metros y 19 años que milita en la U-23 del Mainz 05 de Alemania. Y manda un aviso a los federativos de Guatemala, ya que el juvenil tiene ascendencia chapina por parte de sus abuelos y familia en Puerto Barrios, pero nació en San Pedro Sula y ya jugó para la Sub-17 de Honduras.

De hecho, Reinaldo Ruedo ha estado en contacto con él ante la posibilidad de que Estados Unidos, el país en el que creció, se lo robe. Finalmente, una ruptura de menisco en la rodilla izquierda le impidió asistir a un campamento de la US Soccer el año pasado y, a la vez, sepultó la ilusión de los hondureños de verlo en la Copa Oro.

Publicidad

Hasta el momento, Vargas no le ha dado el sí definitivo a nadie. Su objetivo primordial pasa por asentarse en el Mainz: recién a finales de junio volvió a las canchas tras ocho meses de inactividad. Por lo que, ante este escenario, Guatemala parte con una clara desventaja respecto a Honduras y el USMNT.

Publicidad

ver también De Keylor Navas a Olger Escobar: todos los centroamericanos que disputan la Leagues Cup 2025

¿Qué dicen desde la Selección de Guatemala sobre Nayrobi Vargas?

“He preguntado a diferentes fuentes de nuestra Selección y me dicen que no, que no han tenido ningún contacto con Nayrobi. Incluso, algunos me dijeron que no sabían que tenía ascendencia guatemalteca y que pensaban que ya había tomado la decisión de jugar con Honduras”, dieron a conocer en el canal de YouTube Joserra FutGT. Por lo que está casi descartada esta posibilidad.