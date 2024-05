Lionel Messi fue la gran figura en la victoria del Inter Miami sobre New York RB marcando un gol y repartiendo cinco asistencias.

Lionel Messi continúa demostrando su calidad indiscutible en el fútbol, esta vez en la Major League Soccer. En un partido vibrante, el astro argentino lideró una remontada épica del Inter Miami frente a los New York Red Bulls, pasando de un 1-0 en contra a un contundente 6-2 final en donde David Ruiz como representante de Centroamérica también fue titular.

¿Qué sucedió con David Ruiz en la victoria de Inter Miami?

En un juego donde comenzaba a tomar dificultades, Gerardo Martino al comienzo del segundo tiempo tomó la decisión de sacar a David Ruiz para darle ingreso a Matías Rojas. Y la decisión no pudo tener un mejor resultado. Rojas, en su primera intervención, recibió un balón dentro del área y, con una definición magistral de zurda, fusiló al portero rival marcando un golazo que significaba el empate 1-1.

David Ruiz sustituido al comienzo del segundo tiempo

Pero Rojas no se conformó con el gol. En su siguiente jugada, el paraguayo presionó alto en la salida de los New York Red Bulls, recuperando el balón y generando una rápida contra. Luis Suárez, atento al desmarque de Messi, asistió al astro argentino con un pase preciso, y este no desaprovechó la oportunidad para anotar el gol que daba la vuelta al marcador (2-1).

Registro histórico para Messi con Inter Miami

Lionel Messi sigue reescribiendo la historia del fútbol, esta vez en la Major League Soccer. El astro argentino se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en brindar cinco asistencias en un solo partido, tras su brillante actuación en la victoria del Inter Miami por 6-2 ante los New York Red Bulls.

David Ruiz y Messi en el once titular de Inter Miami

El partido fue un auténtico recital de fútbol por parte de Messi. El argentino dominó el juego desde el primer minuto, tejiendo jugadas de fantasía y creando ocasiones de gol para sus compañeros. Su visión de juego, su precisión en el pase y su capacidad para generar espacios fueron simplemente inigualables.

De hecho, las cinco asistencias de Messi fueron todas de gran calidad. Con pases precisos y milimétricos, el argentino habilitó a sus compañeros para que definieran con facilidad, siendo determinantes para un nuevo triunfo del Inter Miami en donde sigue acompañando y sumando David Ruiz.