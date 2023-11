La selección hondureña dio el gran golpe en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf al lograr una victoria 2-0 sobre México. El batacazo fue merecido por el rendimiento del equipo.

Sin embargo, del lado mexicano, la sensación fue diferente, aduciendo problemas ajenos al juego como parte de la explicación. Hirving Lozano surgió como el jugador que dio una respuesta que pareció más una excusa que una razón, especialmente al referirse a la cancha.

“No fue un buen partido para nadie, fue un juego que nos costó mucho por la cancha y otros factores, sobre todo creo que no manejamos bien el partido. En lo personal, creo que tenemos esas ganas de tener una cancha buena en nuestra casa y es una buena oportunidad.”

Más declaraciones de Lozano luego de la derrota de México

La cancha podría haber sido un factor que condicionó el juego. Pero el hecho de que Honduras se logró adaptar mejor es algo que elimina la justificación de Lozano, quien se refirió a otras cuestiones importantes de cara a la revancha del martes.

Un elemento que podría influir directamente en el rendimiento de los equipos son las lesiones. La alineación mexicana estará bastante afectada al tener que completar la decisiva serie sin su capitán.

Sobre la lesión de Guillermo Ochoa, Lozano expresó: “Siempre cuando se lesiona uno no es agradable, me ha pasado y no se lo deseo a nadie. Lástima que salió, pero teníamos que afrontar el partido, ahora hay que darle la vuelta a la página y pensar en la vuelta”.

Lozano también le dio crédito al adversario por su planteamiento: “Creo que trabajaron bien el partido, lo planearon muy bien. A nosotros nos fallamos en muchas cosas, no fue nuestro día, a todos nos pasó y fue este día. Bueno, tenemos una oportunidad de sacar esto adelante”.