La Selección de Honduras venció ayer 2-0 a su similar de México en el estadio Nacional Chelato Uclés, resultado que es importante en sus aspiraciones por estar en el Final Four de la Liga de Naciones y también en la Copa América 2024, lo que causó la molestia de varios comentaristas mexicanos.

Uno de ellos fue David Faitelson, que fiel a su estilo no le tembló la voz para dar su punto de vista ahora en la cadena Televisa y en el que aseguró que muchos de los futbolistas del tri no les gusta la crítica, tachándolos de sinvergüenzas por el rendimiento mostrado ayer.

¿Qué dijo Faitelson?

“Lo voy a decir claramente: me parece que algunos futbolistas mexicanos son unos auténticos sinvergüenzas. No les gusta la crítica, no se comprometen en la cancha de juego, les gusta que siempre estén hablando bien de ellos, les gusta ganar buena plata y nada más”, dijo.

El comentarista no quiso dar nombres puntuales, pero fue claro que algunos quieren que se hable bien de ellos cuando ganan, pero cuando no logran un resultado esperando y se les crítica se molestan, por situaciones similares a las vividas en tierras catrachas.

¿Qué más dijo?

“¿Para qué quieres ir a la Copa América? No va a competir. Ya no sé si vamos a ganar André. No tenemos el fútbol que creemos que tenemos, no lo tenemos”, finalizó.

México ahora será el anfitrión de Honduras, cuando el próximo martes reciba su visita en el estadio Azteca. Para clasificar debe ganar por tres goles, además, de evita encajar tantos, porque para no jugar con el recurso del gol de visita.

