Kervin Arriaga y Levante enfrentan a Kylian Mbappé y el Real Madrid: ¿A qué hora juegan y cómo ver hoy el partido? La Liga 2025

Kervin Arriaga está a pocas horas de enfrentar un partido que todo futbolista sueña cuando es profesional: Enfrentar al Real Madrid.

El Levante del ´Misilito´ recibe al galáctico equipo comandado por Kylian Mbappé, Vinicius, Federico Valverde y muchos más en una jornada trepidante de La Liga en España.

¿A qué hora juega Kervin Arriaga y Levante ante Kylian Mbappé y el Real Madrid?

Levante y Real Madrid se verán las caras hoy a la 1:30 pm hora de Honduras y Centroamérica por la Jornada 6 de LaLiga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Estadio Ciutat de València, casa del equipo granota.

¿Cómo ver hoy el partido entre Kervin Arriaga y el Real Madrid por La Liga?

El encuentro será transmitido para gran parte de Centroamérica por la señal internacional de Sky Sports, aunque también Tigo Sports ofrece la posibilidad de ver el partido con la suscripción de Vix+.

¿Cómo llega el Levante de Kervin Arriaga?

El conjunto granota llega tras conseguir su primera victoria en La Liga el pasado fin de semana tras golear como visitante al Girona por 4-0. Los dirigidos por Julián Calero suman 4 puntos tras 5 partidos y se ubican en el puesto 16.

Será el segundo gran duelo que tendrán ya que anteriormente enfrentaron, también en su estadio, al FC Barcelona en encuentro que terminó 2-3 para los de Hansi Flick.

¿Tendrá Kervin Arriaga participación ante el Real Madrid?

En cuanto a la actividad del internacional por Honduras, todo apunta a que Kervin Arriaga iniciará el encuentro en el banco de suplentes aunque no se descarta una sorpresa en el XI titular.

El mediocampista está totalmente recuperado de su lesión pero su DT ha optado por llevarlo de a poco en cuánto al ritmo futbolístico. Arriaga jugó +20 minutos en el encuentro pasado ante Girona en Montilivi.

Kervin Arriaga tendrá participación ante el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

¿Cómo llega el Real Madrid?

El cuadro dirigido por Xabi Alonso llega al encuentro con una racha perfecta de triunfos en el inicio de la actual temporada. “Los Blancos” son líderes de La Liga con 15 puntos y pleno de victorias: 5/5.

En ataque son comandados por un infernal Kylian Mbappé que registra 5 goles en los 5 partidos que jugó en La Liga 2025/2026.

Kylian Mbappé es la máxima figura del Real Madrid. (Foto: RMCF)

