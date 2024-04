Jonathan Rubio ha causado revuelo al hablar abiertamente sobre su relación con la Selección de Honduras. El mediocampista expresó su desencanto por no ser considerado en el equipo nacional desde su última participación en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El centrocampista de 27 años, quien actualmente juega en la Liga Africana, compartió sus reflexiones en una entrevista con Grupo OPSA. Allí reveló su resignación ante la situación, luego de haber esperado el llamado de la Bicolor. Ademaás, lamentó la falta de reconocimiento a su desempeño en el fútbol internacional.

¿Qué dijo Jonathan Rubio sobre su ausencia en las convocatorias de Honduras?

“Ya le perdí la ilusión a la Selección, ya no es algo que me quite el sueño como antes”, afirmó Rubio. El legionario catracho recordó con nostalgia sus primeros años como profesional, cuando anhelaba con fervor la oportunidad de representar a su país. Sin embargo, a medida que pasaron los años y no fue convocado de manera regular, su entusiasmo disminuyó.

Rubio señaló que su última aparición con la camiseta de Honduras fue en el primer tiempo de un partido contra Estados Unidos en la eliminatoria mundialista, y desde entonces no ha vuelto a ser llamado. A pesar de haber pasado por varios entrenadores, su situación con Reinaldo Rueda no ha cambiado y esto lo llevó a perder el interés en ser convocado nuevamente.

¿Por qué Jonathan Rubio no es más convocado con Honduras?

Jonathan Rubio reconoció que el haber elegido jugar en el Petro de Luanda de Angola significó despedirse directamente de la Selección de Honduras. Él sabe que a partir de esta decisión se alejó de la Bicolor, pero indicó que tomó esta decisión porque jugar en Portugal tampoco le significada ser convocado.

“Si yo hubiera pensado en la Selección nunca hubiese venido a África”, admitió el mediocampista. Para él, su prioridad siempre ha sido su desempeño en los clubes donde ha jugado, y su fichaje en la Liga Africana fue una decisión tomada pensando en su desarrollo profesional.

En medio de su desencanto y resignación, Toro espera continuar concentrado en su carrera profesional y seguir demostrando su valía en el ámbito internacional. Aunque su relación con la Selección de Honduras parezca haber llegado a su fin, su compromiso con el fútbol y su determinación en el campo siguen siendo innegables.

