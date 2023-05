Jonathan Rubio habló para Diario Diez en el que trató varios temas, entre esos estaba el de la Selección de Honduras, en la que ha estado ausente en los últimos procesos, específicamente desde que salió Fabián Coito, luego con Hernán Bolillo Gómez y Diego Vásquez no ha sido convocado.

“Mi proceso inició con el profesor Fabián Coito y si miran los partidos que estuve fueron positivos. Mi última participación fue ante Estados Unidos y salí en el medio tiempo que estábamos ganando 1-0 y haciendo un gran partido; luego jugué uno más con El Salvador, pero ha sido muy raro lo que me tocado vivir en la Selección, lo que me costó llegar y no entendí muchas cosas que me tocaron vivir, pero influye mucho estar en Segunda División”, dijo Rubio.

Si su ausencia se debe por estar en una liga de ascenso afirmó: “Yo creo que sí, mi paso por la Selección solo se dio cuando estaba en Primera División y un año en segundo, pero para poder estar parece que uno debe estar solo en primer de Europa y en mi caso ha sido así, un tema muy complicado y me han costado las convocatorias. Espero un día regresar a Primera División y a la Selección, aún me quedan muchos años de fútbol”.

“El Bolillo Gómez me tuvo una convocatoria, pero jugué muy poco y actualmente nadie se ha puesto en contacto conmigo, esa es la realidad, no tengo contacto con nadie. Yo debo seguir trabajando para llegar a Primera División, si después de lo que hice en esta temporada en Segunda y no tuve la oportunidad, eso me dice claramente que debo regresar a primera”, agregó.

Por último, negó que tenga mala relación con Diego Vásquez: “Las decisiones de los entrenadores son respetables, yo soy el primero en decirlo. En mi caso no ha habido contacto con el profe Vázquez, ni ninguna llamada”.