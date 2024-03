Reinaldo Rueda dio a conocer el listado de 60 jugadores que conforman la lista preliminar de Honduras para el partido ante Costa Rica, correspondiente al repechaje rumbo a la Copa América 2024, en el que destacó la presencia de Jonathan Rougier y quien podría ser uno de los porteros elegidos.

Rougier charló con Diario Diez y se le consultó sobre la oportunidad que tiene de jugar con la H, manifestando que a pesar de tener años de estar nacionalizado, nunca perdió la esperanza de ser convocado y ahora que se da la oportunidad, dejará todo cuando vuelva a ser llamado.

¿Cómo vives este momento, grandes actuaciones con Motagua y has sido llamado a la Selección?

Sí, es muy lindo, se me ha cumplido un sueño pero quiero seguir disfrutándolo. Voy paso a paso, mi meta es seguir trabajando para lo que viene, como lo he dicho siempre, para poder estar en la Selección hay que hacer las cosas bien aquí en mi equipo Motagua.

¿Después de que hacía ya un tiempo que te habías naturalizado, habías perdido la esperanza de ser llamado a la Selección?

La verdad no. Sí lo había hablado con mi esposa y pensé que podía ser más difícil, cada oportunidad que pasaba sentía que se hacía más complicado, pero estaba tranquilo porque el torneo pasado lo terminé jugando muy bien, este lo comencé muy bien, quiérase o no esas cosas ayudan para que uno pueda estar a la disposición.

Aparte de ser hondureño, de tener el derecho, te ganaste el llamado con grandes actuaciones, hasta has convertido un gol casi de meta a meta con Motagua…

Bueno, sí, pero lo de anotar un gol fue una excepción, lo bueno es que sirvió para ganar el partido contra el Génesis. Yo siempre me entrego y si me toca estar en la Selección oficialmente no tengo duda que me voy a entregar al 100 por ciento o más.

¿Cómo te recibieron en la concentración en tu primer llamado a un microciclo?

Los días que me tocó entrenar con el plantel, la verdad que me trataron muy bien, los jugadores muy bien, de todos tuve un buen trato, me recibieron muy bien, eso para mí ha sido muy importante, quiérase o no uno va con nervios.

Para mí era algo desconocido, un grupo nuevo, pero me abrieron la puerta, mis compañeros, todos se sentaban a hablar conmigo para que me sintiera cómodo. También los jugadores del Motagua que asistieron a ese microciclo me acompañaron, me apoyaron.

