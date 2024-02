La Selección de Honduras volvió esta semana a los entrenos, en donde destacó la presencia del portero argentino nacionalizado catracho Jonathan Rougier, despertando así la sensación que puede ser opción para la H en el duelo ante Costa Rica por el repechaje rumbo a la Copa América 2024.

Rougier dio a conocer lo vivido en la semana, en el que mencionó que no tuvo una charla extensa con el entrenador Reinaldo Rueda, pero si lo felicitó, pero está tranquilo y por el momento solo se enfoca en su club Motagua y de recibir más llamados, será bienvenida la opción.

¿Cómo se sintió?

“Estuve nervioso, no conocía a muchos compañeros, pero me trataron muy bien, me ayudaron muchísimo, me pone muy contento, le dije a mi familia que la pasé bien, estuve tranquilo, hice buenos entrenamientos”

“La pasamos bien después de estos días en la Selección, buscando tranquilidad y no desesperarse. Mi hijo me recibió bien, estaba feliz porque me vio entrenando con la Selección, ya es un gran paso, le pude traer un regalito de la Selección”

Opciones para jugar el repechaje

“Buba se va a recuperar, así que tranquilo. Trabajaremos y si toca estar, bienvenido sea. Fueron lindos días”

“Yo creo que a medida que pasa el tiempo, la lista a se va achicando, pero ahora me enfoco acá (Motagua), porque tengo que hacer bien las cosas con mi equipo”

¿Qué le dijo Reinaldo Rueda?

“No hemos hablado con el profesor, solo me felicitó por los días que estuve entrenando, nos saludamos y nada más, pero pláticas específicas no tuve con él”

Rougier ha sido una de las opciones que se han manejado para que esté en la portería de Honduras para el repechaje, tomando en cuenta que Endrik Mejívar está suspendido, que Luis el Buba López está lesionado y tampoco pasa por un buen momento.

