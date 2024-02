La Selección de Honduras arrancará mañana con un microciclo de trabajo al mando de Reinaldo Rueda, en el que destaca la presencia del portero argentino Jonathan Rougier, que tuvo la oportunidad de ser convocado tras tener completos los trámites de nacionalización.

Aunque para que esto fuera posible tuvo que tomar decisiones en su vida, tal como el mismo Rougier manifestó en una entrevista a Radio House, en el que indicó que tuvo que hacer un sacrificio para cumplir su anhelo de jugar con los catrachos y el cual tuvo que consultar con su familia.

El sacrificio

El mismo Jonathan Rougier catalogó que no fue fácil tomar la decisión, esto cuando supo que ya podía optar por la nacionalización, porque para lograr tenía que eliminar su pasado, porque Honduras no permite tener la doble nacionalidad con cualquier país y uno de ellos es Argentina.

Es por eso que cuando tomó la decisión prácticamente tuvo que borrar en su papelería que es de Argentina y ahora es solo hondureño, decisión que a pesar de ser complicada, no se arrepiente de haberla tomada y es feliz de ser un catracho más, algo que se ve reflejado con su convocatoria.

Sus palabras

“Fácil no fue porque Honduras permite doble ciudadanía con pocos países, pero con Argentina no lo permite. Entonces para poder nacionalizarme hondureño debí renunciar a mi nacional argentina, yo en este momento, por papeles o burocracia, no soy argentino”, dijo.

“Charlando con mi familia la decisión fue rápida, una vez que lo hice estoy feliz, no tengo ningún reproche, todo eso llevó a cosas grandes, ahí estoy viendo la posibilidad de naturalizar a mi esposa e hijo”, agregó.

Jonathan Rougier llegó a Honduras en el 2018 para fichar por Motagua, tras cumplir dos años ininterrumpidos en el país, ya tenía opción para nacionalizarse, procedimiento que hizo y ahora al mando de Reinaldo Rueda tuvo la oportunidad de entrar en una convocatoria.

