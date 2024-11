En la previa del México vs. Honduras por la Liga de Naciones, David Faitelson propone una polémica medida.

México y Honduras se verán las caras mañana por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. En la ida los catrachos se llevaron una ventaja de (2-0) y ahora en casa los aztecas buscarán voltear la situación. Sin embargo, en la previa David Faitelson sugirió a Concacaf una acción que hasta podría perjudicar a los mexicanos.

No olvidemos que al terminar este encuentro de ida, todo se vio manchado por actos de violencia. Un individuo desde las gradas del equipo local arrojó una lata al terreno de juego , la cual golpeó en la cabeza al entrenador Javier Aguirre. Lo que trajo como consecuencia una imagen negativa para Concacaf y que desde los organismos correspondientes, lo más probable es que vengan sanciones fuertes.

¿Cuál acción ha sugerido David Faitelson a la Concacaf?

Para el partido de vuelta entre México y Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones, David Faitelson sugirió a la Concacaf que Javier Aguirre ni se presente a dirigir al encuentro desde el banquillo, debido a lo que sucedió en la ida. Ya que para el periodista mexicano debe haber una investigación profunda.

David Faitelson – X

Javier Aguirre actualmente es el líder de la Selección de México que busca ir recuperando su nivel e imagen. Tener al DT desde el banquillo es importante para los jugadores. Pretender que no esté, podría incluso jugarle en contra a la propia selección mexicana.

Javier Aguirre salió herido en el partido de ida desde Honduras – Getty

México recibe a Honduras por un boleto al Final Four

Sin embargo, esto por lo pronto solo fue una sugerencia de David Faitelson que no ha escalado. Si no se presenta ningún contratiempo, México recibirá mañana a Honduras a las 8:30 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Nemesio Díez por un boleto al Final Four.